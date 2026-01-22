Csendes siker: miért választják egyre többen a Nissan családi modelljeit? A Nissan hosszú távon építkezik a hazai piacon azzal, hogy következetesen azt kínálja, amit a családok valóban keresnek. A Qashqai és az X-Trail a családi SUV-k szegmensében évek óta töretlen népszerűségnek örvendenek, mert a márka a mindennapi használhatóságot, a minőséget, a tartósságot és az innovációt helyezi előtérbe.

Qashqai – biztos választása a középkategóriás családi SUV-k között

A Nissan Qashqai 2024-ben és 2025-ben is a legtöbbet eladott középkategóriás családi SUV volt Magyarországon. Sikere annak köszönhető, hogy kiegyensúlyozott csomagot kínál: modern és szerethető design, fejlett technológia, komfortos, prémium belső tér, kétféle hajtáslánc, valamint kiváló ár-érték arány jellemzi. 2025-től a Nissan SUV modellek 5 év garanciával érhetők el, ami tovább erősíti a vásárlók biztonságérzetét és bizalmát.

Családokra hangolva – töretlen a Nissan SUV-k népszerűsége

X-Trail – amikor a tér, a minőség és a sokoldalúság találkozik

A Nissan X-Trail a nagy családi SUV-k között stabil szereplő a magyar piacon:

2024-ben kategóriája első helyén végzett, míg 2025-ben a harmadik legnépszerűbb modell lett a nagy családi SUV-k mezőnyében.

Az akár hétüléses kialakítás, a rugalmasan alakítható, prémium minőségű belső tér, a hatalmas méret és a magas komfortszint különösen vonzó a nagyobb családok számára. Az X-Trail ráadásul a mai napig Japánban készül, ami garancia a precíz összeszerelésre és az apró részletekig kidolgozott minőségre.

2025-től a Nissan SUV modellek 5 év garanciával érhetők el, ami tovább erősíti a vásárlók biztonságérzetét és bizalmát.

e-POWER – elektromos élmény, töltési kényszer nélkül

Mindkét családi SUV modell elérhető a Nissan e-POWER hajtásával is, amely különleges megoldást kínál: az autót mindig elektromos motor hajtja, miközben a benzinmotor kizárólag áramtermelésre szolgál. Ennek köszönhetően a vezetési élmény csendes, azonnali reakciójú és elektromos jellegű, miközben nincs szükség külső töltésre, így ideális átmenetet jelent a hagyományos és a tisztán elektromos hajtás között.

Miért kedvelik a Nissan SUV modelljeit a piacon?

A Nissan sikere mögött nem túlzó ígéretek állnak, hanem következetes értékek:

tetszetős, karakteres, modern, dinamikus formavilág,

fejlett biztonsági és vezetéstámogató rendszerek,

magas minőségű, prémium hangulatú belső tér,

biztonságos, kiszámítható használat, megbízhatóság, tartósság,

kiváló ár-érték arány.

Ezek azok a szempontok, amelyek miatt a Nissan modelljei könnyen szerethetővé válnak a mindennapokban.

2026: ikonok új korszaka

Nissan Micra: elektromos városi autó akár 400 kilométeres hatótávval

2026-ban érkezik az új Nissan Micra, amely egy több mint 40 éve létező, ikonikus modellnév a kisautók globális piacán. A Micra most 100 %-ban elektromos formában tér vissza, valamint egy különleges, boldogságkék színben. A modell a retró dizájnt, a versenyképes hatótávot és a modern technológiát ötvözi, így vonzó alternatíva lehet azoknak, akik stílusos, csendes és környezetbarát városi autót keresnek.

A Micra most 100 %-ban elektromos formában tér vissza

A magyar piacon a Micra kétféle akkumulátorral elérhető:

40 kWh-s akkumulátorral, 120 LE-s villanymotorral, amely 317 km-es WLTP szerinti hatótávjával ideális a városi közlekedéshez,

valamint 52 kWh-s változatban, 150 LE-s villanymotorral amely (WLTP szerint) 416 km-es hatótávot kínál a mindennapokban is.

Mindkét verzió támogatja a gyors DC-töltést, 80 vagy 100 kW-os kapacitással. Ennek köszönhetően a töltés 15-ről 80%-ra körülbelül 30 perc alatt elvégezhető. 11 kW-os AC fedélzeti töltő is rendelkezésre áll, és beépítésre került a V2L (vehicle-to-load) funkció, amellyel elektromos eszközöket is üzemeltethetünk a jármű akkumulátoráról.

A formaterv több ponton is visszautal a legsikeresebb, 2003–2010 közötti Micra K12-es generációra – így például az ovális első fényszórókra és az ívelt karosszériaformákra. A 3,97 méteres hosszúság ideálissá teszi városi közlekedésre, miközben a 2,54 méteres tengelytáv meglepően tágas belsőt biztosít. A csomagtartó 326 literes, de az ülések lehajtásával akár 1 106 literre bővíthető, ami a kategóriában kivételes érték.

Digitalizált belső tér Google-integrációval

Az új Micra utastere modern, ugyanakkor minimalista kialakítást kapott. A modellváltozattól függően 7 vagy 10,1 colos központi érintőképernyő áll rendelkezésre, valamint egy 10,1 colos digitális műszeregység is megtalálható.

A fedélzeti rendszer a Google-alapú NissanConnect szoftvert használja, amely magában foglalja a Google Maps navigációt, Google Assistant hangvezérlést és a Google Play alkalmazásboltot. A MyNissan applikáción keresztül távolról vezérelhetjük a klímát, tölthetjük az autót, és optimalizálhatjuk az energiahasználatot is.

Az új Nissan Micra Micra bruttó 10.9M Ft-tól kapható listaáron. Március 31-ig az importőr 1.000.0000 Ft bevezteő kedvezményt biztosít, mellyel 10M Ft alatt marad a legolcsóbb verzió ára.

Nissan Leaf – az elektromobilitás úttörője tovább fejlődik

A Nissan új fejezetet nyitott az elektromos autózás történetében a teljesen újratervezett Nissan Leaf bemutatásával, amely már nem csupán ráncfelvarrás, hanem technológiai és formatervezési forradalom. A világ első tömegpiacra szánt e-autója 2010 óta több mint 700 ezer eladott példány után 2026-ban teljesen megújul, hogy megfeleljen a modern és jövőbeni vásárlói elvárásoknak is.

A világ első tömegpiacra szánt e-autója 2026-ban teljesen megújul

Akár 604 km-es hatótáv – kétféle akkumulátorral

A harmadik generációs Leaf kompakt crossover formában érkezik, elhagyva a korábbi ferdehátú karaktert. A Nissan dizájnerei a japán Autsugi stúdióban álmodták meg a vadonatúj formavilágot, amelynek légellenállási együtthatója mindössze 0,25. Az áramvonalas kialakítás, a rejtett ajtókilincsek és a dinamikus 3D hátsó lámpák egy modern, mégis karakteres külsőt adnak az autónak. Az utastér meglepően tágas, 437 literes csomagtérrel, minőségi anyagokkal és kétféle színvilággal – fekete vagy fehér belső, lila díszítőelemekkel.

Az új modell kétféle akkumulátorcsomaggal érkezik: az 52 kWh-s verzió 436 km, a 75 kWh-s pedig akár WLTP-szabvány szerinti 600 kilométer feletti hatótávot kínál. A jármű 150 kW-os villámtöltéssel 30 perc alatt akár 417 km-nyi energiát is fel tud venni, így nemcsak városi használatra, hanem hosszabb utakra is ideális.

Az új generációs Nissan Leaf korszerű akkumulátor-hűtési rendszerrel érkezik, amely optimalizálja a töltést bármilyen időjárási körülmény között. A Google Útvonaltervező előre felkészíti az akkut a töltésre. Továbbá az új Leaf V2L (Vehicle-to-Load) funkcióval más eszközöket is képes ellátni energiával, míg a V2G (Vehicle-to-Grid) támogatás lehetőséget biztosít arra, hogy az autó energiát adjon vissza a hálózatba.

Fejlett vezetéstámogatás és Google-integráció

A Nissan Leaf ProPILOT Assist Navi-link rendszerrel segíti az autópályás közlekedést, miközben regeneratív fékezés és az e-Pedal Step teszi egyszerűvé a városi vezetést. A 3D körkamera, „átlátszó motorháztető” és széles látószögű kilátás biztonságossá és kényelmessé teszik a manőverezést.

Alapfelszereltségként jár a sávtartó asszisztens, a vezetőfigyelő rendszer és a fejlett tempomat is.

Digitális élmény a középpontban

A járműben található két, 14,3 colos kijelző integrált Google-szolgáltatásokkal érkezik. Hangvezérlésen keresztül is elérhető a navigáció, klíma és a média, miközben a NissanConnect alkalmazással távolról is kezelhető az autó: ellenőrizhető az állapot, programozható a töltés és a klímavezérlés.

A BOSE® Personal® Plus hangrendszer fejhallgató-hangszóróval emeli a hangélményt, amelyben a sofőr személyre szabottan hallhatja a navigációs vagy hívásértesítéseket.

Európai gyártás, fenntartható jövőkép

A Nissan Leaf az Egyesült Királyságban, Sunderlandben készül, a Nissan EV36Zero központjában. Ez a központ az új fenntarthatósági stratégia részeként helyi akkugyártással és megújuló energiával működik, csökkentve a gyártás ökológiai lábnyomát. Az előrendelések 2026 tavaszán indulnak, az első kiszállítások pedig 2026 júniusában várhatók. A modell magyarországi árai 1-2 hónapon belül látnak napvilágot.

Díjak

Az új (2026-os) Nissan LEAF rövid idő alatt jelentős szakmai elismeréseket gyűjtött be világszerte. Több rangos díjat is elnyert, köztük az Év Autója, a Legjobb Elektromos Autó és a Legjobb Ár-érték arányú Modell címeket a Buzz Awards keretében, valamint a Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) zsűrije a világ legjobb kompakt autójának választotta. A modell emellett elnyerte a brit Company Car and Van szaklap „Car to Watch” (figyelemre méltó újdonság) díját, és döntőbe jutott a North American Car and Utility Vehicle of the Year megmérettetésen is.

Főbb díjak és elismerések

Buzz Awards (CarBuzz, HotCars, TopSpeed): Év Autója, Legjobb Elektromos Autó, Legjobb Ár-érték arányú Modell

Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY): A világ legjobb kompakt autója

Company Car and Van (Egyesült Királyság): „Car to Watch” – 2026

North American Car and Utility Vehicle of the Year: döntős

The Sun (Egyesült Királyság): Év Autója (2025 vége)

Miért nyer sorra díjakat a Nissan LEAF?

Ár-érték arány és elérhetőség: Versenyképes árazásával és kiváló hatótávjával hatékony választ ad az elektromos autózás elterjedésének kihívásaira.

Teljesítmény és hatótáv: Gyorsabb töltési lehetőségek és jelentősen megnövelt hatótáv – akár 600 km egyetlen töltéssel.

Technológia és formavilág: Letisztult, modern design, intuitív kezelhetőség és korszerű technológiai megoldások.

Hatás és szerepvállalás: Elismerést kapott az elektromos mobilitás népszerűsítésében betöltött úttörő szerepéért és azért, mert az új generációs LEAF a mai autóhasználók igényeire szabva tér vissza.

Az új Nissan Leaf nemcsak egy új generációs elektromos autó, hanem a márka filozófiájának új megtestesítője is. A modell ötvözi a kiemelkedő hatótávot, a modern technológiát, a fejlett biztonsági rendszereket és a mindennapi használatra optimalizált kényelmet. A jövő elektromos mobilitása megérkezett – és Leafnek hívják.

Összegzés

A Nissan folymaatosan arra törekszik, hogy állandó értéket és minőséget adjon a vásárlóknak. A Qashqai és az X-Trail sikere, valamint az érkező elektromos Micra és az új Leaf jól mutatja: a márka a családok igényeire, a technológiai fejlődésre és a szerethető megoldásokra épít – ma és a jövőben is.