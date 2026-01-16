Martha Stewart titkos praktikáival az üvegpoharaid mindig ragyogni fognak

Martha Stewart módszere egyszerű, természetes alapokra épül, nem igényel különleges tisztítószereket, mégis olyan eredményt ad, amitől az üvegpoharak szinte újszerűnek tűnnek minden egyes használat után.

Nem kell drága, különleges vegyszerekhez nyúlni ahhoz, hogy a kristályos üvegpoharak vagy finom borospoharak igazán csillogóak legyenek. Martha Stewart, aki híres arról, hogy otthonában és rendezvényein a részletekig tökéletes minden, egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony módszert osztott meg arra, hogyan tarthatók makulátlan állapotban az üvegáruk – legyen szó poharakról, vázákról vagy kristályokról.

Martha Stewart titkos praktikái, hogy üvegpoharai mindig ragyogjanak Getty Images

A tisztítás első lépése Martha Stewart szerint nem bonyolult: egy enyhe mosogatószer és egy puha szivacs használata elegendő ahhoz, hogy a zsíros foltok, ételmaradványok és egyéb szennyeződések eltűnjenek az üvegfelületről. Fontos, hogy a szivacs vagy törlőkendő ne legyen durva, hiszen az üveg könnyen karcolódhat, és az ilyen sérülések később fakóvá, mattá tehetik a felületet.

Ha a poharakon makacsabb lerakódások, például tannin- vagy vízkőfoltok láthatók, Stewart azt javasolja, hogy adj hozzá egy kevés ecetet a tisztítóvízhez. Az ecet természetes savtartalma segít fellazítani és eltávolítani azokat a rétegeket, amelyek a sima mosogatószerrel nem oldódnak le könnyen.

Az öblítésnél Martha külön hangsúlyozza a hőmérséklet helyes megválasztását: langyos vizet használj, semmiképp se forrót, és kerüld a hideg vizet is, mert a hirtelen hőmérséklet-változás miatt a gyengébb minőségű üveg megrepedhet vagy eltörhet.

A következő sarkalatos pont az azonnali szárítás: miután leöblítetted a poharakat, Stewart szerint nem szabad hagyni, hogy a vízcseppek maguktól elpárologjanak. Ehelyett használd a tiszta, szöszmentes törülközőt, és azonnal töröld szárazra minden egyes darabot, mert így elkerülhetők a vízkő- és csíknyomok.

Még a legapróbb részletekre is van tippje: a nehezen elérhető részek – például hosszú szárú borospoharak belseje vagy szűk pezsgőspoharak – tisztításához Martha azt javasolja, hogy egy papírtörlőbe csavart bambusz-pálcát használj, így még a legszűkebb helyeket is könnyű kezelni és teljesen megszárítani.

Végül a tárolásról is fontos megemlékezni: Stewart szerint az üvegpoharakat soha nem szabad egymáshoz érintve tárolni, mert így sérülhetnek, karcolódhatnak, és elveszíthetik fényüket még akkor is, ha tisztán és csillogóan kerülnek el a polcra.

Forrásunk volt.