Martha Stewart titkos praktikáival az üvegpoharaid mindig ragyogni fognak

Nem kell drága, különleges vegyszerekhez nyúlni ahhoz, hogy a kristályos üvegpoharak vagy finom borospoharak igazán csillogóak legyenek. Martha Stewart, aki híres arról, hogy otthonában és rendezvényein a részletekig tökéletes minden, egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony módszert osztott meg arra, hogyan tarthatók makulátlan állapotban az üvegáruk – legyen szó poharakról, vázákról vagy kristályokról.
A tisztítás első lépése Martha Stewart szerint nem bonyolult: egy enyhe mosogatószer és egy puha szivacs használata elegendő ahhoz, hogy a zsíros foltok, ételmaradványok és egyéb szennyeződések eltűnjenek az üvegfelületről. Fontos, hogy a szivacs vagy törlőkendő ne legyen durva, hiszen az üveg könnyen karcolódhat, és az ilyen sérülések később fakóvá, mattá tehetik a felületet.
Ha a poharakon makacsabb lerakódások, például tannin- vagy vízkőfoltok láthatók, Stewart azt javasolja, hogy adj hozzá egy kevés ecetet a tisztítóvízhez. Az ecet természetes savtartalma segít fellazítani és eltávolítani azokat a rétegeket, amelyek a sima mosogatószerrel nem oldódnak le könnyen.
Az öblítésnél Martha külön hangsúlyozza a hőmérséklet helyes megválasztását: langyos vizet használj, semmiképp se forrót, és kerüld a hideg vizet is, mert a hirtelen hőmérséklet-változás miatt a gyengébb minőségű üveg megrepedhet vagy eltörhet.
A következő sarkalatos pont az azonnali szárítás: miután leöblítetted a poharakat, Stewart szerint nem szabad hagyni, hogy a vízcseppek maguktól elpárologjanak. Ehelyett használd a tiszta, szöszmentes törülközőt, és azonnal töröld szárazra minden egyes darabot, mert így elkerülhetők a vízkő- és csíknyomok.
Még a legapróbb részletekre is van tippje: a nehezen elérhető részek – például hosszú szárú borospoharak belseje vagy szűk pezsgőspoharak – tisztításához Martha azt javasolja, hogy egy papírtörlőbe csavart bambusz-pálcát használj, így még a legszűkebb helyeket is könnyű kezelni és teljesen megszárítani.
Végül a tárolásról is fontos megemlékezni: Stewart szerint az üvegpoharakat soha nem szabad egymáshoz érintve tárolni, mert így sérülhetnek, karcolódhatnak, és elveszíthetik fényüket még akkor is, ha tisztán és csillogóan kerülnek el a polcra.