Ezért érződnek ragacsosnak az edényeid, és így orvosolhatod a problémát

Sokan tapasztalják, hogy a lábasok és serpenyők még alapos mosogatás után is furcsán ragacsos tapintásúak maradnak. Ez különösen bosszantó, hiszen első ránézésre az edények tisztának tűnnek, mégis mintha egy láthatatlan réteg borítaná őket. A jelenség mögött nem hanyagság áll, hanem olyan kémiai és fizikai folyamatok, amelyek a főzés során teljesen természetes módon alakulnak ki.
A leggyakoribb ok a zsiradékok viselkedése
Az olajok és zsírok magas hő hatására lebomlanak, majd egy részük átalakul, és rátapad az edény felületére. Ez a réteg nem mindig oldódik le hagyományos mosogatószerrel, különösen akkor, ha az edény hosszabb ideig áll mosogatás nélkül.
A gőz és az apró zsírcseppek ráadásul nemcsak az edény belsejében, hanem a külső felületeken, fedőkön és fogantyúkon is megtelepedhetnek, ahol kihűlés után szinte észrevétlen, de ragadós bevonatot hagynak maguk után.
A probléma kialakulásához hozzájárulhatnak az olajos főzősprayk is. Ezek gyakran tartalmaznak olyan adalékanyagokat, amelyek magas hőmérsékleten gyorsabban „ráégnek” az edény felületére, mint a hagyományos olaj. Az így kialakuló bevonat különösen makacs, és idővel egyre vastagabb réteget képez, amit már nehéz egyszerű mosogatással eltávolítani.
Szerencsére a ragacsos érzet nem végleges állapot
A lerakódott filmréteg eltávolítható, ha olyan tisztítási módszert alkalmazunk, amely nemcsak az ételmaradékot, hanem a zsíros bevonatot is képes lebontani. Egy enyhén dörzsölő hatású tisztítószer vagy természetes súrolóanyag képes fellazítani ezt a réteget anélkül, hogy kárt tenne az edény anyagában. Meleg víz, megfelelő hatóidő és kíméletes dörzsölés hatására a felület visszanyeri eredeti, tiszta tapintását.
Szódabikarbóna + só
- keverj össze szódabikarbónát, sót és egy kis forró vizet,
- kend fel a ragacsos felületre, és hagyd hatni pár percig,
- puha fogkefével vagy szivaccsal finoman dörzsöld át,
- öblítsd le tiszta vízzel.
Forró ecetes forralás (rozsdamentes edényekhez)
Ez a módszer akkor segít, ha az edény belsejében égett maradék vagy lerakódás tapad:
- töltsd fel az edényt fél-fél arányban forró vízzel és fehér ecettel,
- forrald fel, majd hagyd hűlni,
- szórd meg szódabikarbónával,
- dörzsöld át nem karcoló szivaccsal, majd öblítsd le.
Fordíts figyelmet a megelőzésre is
A megelőzés legalább ilyen fontos. Ha a zsíros edényeket nem hagyjuk sokáig állni, hanem még melegen, zsíroldó hatású mosogatószerrel tisztítjuk meg őket, jóval kisebb eséllyel alakul ki a ragacsos bevonat. Az is sokat segít, ha tudatosabban bánunk az olajspraykkel, és inkább hagyományos zsiradékot használunk főzéshez. A rendszeres, alapos tisztítás hosszú távon megakadályozza, hogy a vékony filmréteg újra és újra felépüljön.