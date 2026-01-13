3 részes, hasznos konyhai készletet kínál a Lidl: kevesebb mint 1000 forintért lehet a miénk

Újabb akcióval érkezünk a hétre, amiért érdemes ellátogatni a Lidl-be, hátha pont erre van szükséged.

Nagyon jutányosan vehetjük meg a Lidl 3 részes, igen praktikus konyhai készletét. Na, de lássuk, miről van szó pontosan!

3 részes, nagyon hasznos konyhai készletet kínál a Lidl: kevesebb mint 1000 forintért lehet a miénk

Január 15-től egészen a készlet erejéig kínálja 3 részes késkészletét a Lidl.

A 3 darabos, Silvercrest márkájú készletet 999 forintért tudjuk megvenni, aminek mindegyike rozsdamentes acélpengével van ellátva.

Ugyanennyiért hússzeletelő kést vagy szakácskést vagy kenyérvágó kést vagy filézőkést is tudunk venni.

3 részes késkészlet szuper áron a Lidlben forrás

A Lidlben egyébként sokféle konyhai kiegészítőt beszerezhetünk, így ha épp sütőformára van szükségünk, akkor 1999 forintért tudunk venni kb. 25x522 cm-eset, de szuflésütőformát is beszerezhetünk, aminek kb. 2,6 liter az űrtartalma.

Receptajánló:

Miért jó, ha mindenhez van külön késünk?

A különböző konyhai kések mind más-más feladatra készültek, ezért használatuk jelentősen megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a főzést. A hússzeletelő kés hosszú és vékony pengéjének köszönhetően egyenletes, szép szeleteket lehet vágni vele a sült húsból vagy sonkából anélkül, hogy a hús szétszakadna.

A szakácskés a konyha legsokoldalúbb eszköze: alkalmas zöldségek aprítására, húsok darabolására és fűszernövények vágására is, így szinte minden előkészítési munkához ideális.

A kenyérvágó kés recés pengéje lehetővé teszi, hogy a kemény héjú kenyereket és péksüteményeket könnyedén felszeleteljük anélkül, hogy összenyomnánk a belsejüket.

A filézőkés rugalmas, keskeny pengéje különösen hasznos halak és húsok csontozásához, filézéséhez, mivel pontos, tiszta vágásokat tudunk ejteni rajta. Ezeknek a késeknek a használata nemcsak gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkát, hanem szebb, precízebb végeredményt is kapunk.

Forrásunk volt.