Akciós a Pennyben a krokodilemelő – Ismerőseink már hajnalban sorban álltak érte

Kecsegtető akciókkal várja a Penny az autósokat (is)! Csapjatok le a kedvező árú és igen praktikus krokodilemelőre, akkumulátortöltőre vagy indítókábelre!

Az autósok álma lehet a Penny akciós krokodilemelő szerkezete, mely segít, ha defektünk van, és meg kell emelnünk az autónkat. Ezen kívül további hasznos, autózással kapcsolatos eszközre bukkanhatunk náluk az indítókábeltől kezdve az akkumulátortöltőig. Az akciók 2026. január 22-28-ig várják a Penny vásárlóit!

A Pennyben 2026 01.22. csütörtöktől 01. 28-ig mindössze 9999 forintért vehetjük meg a krokodilemelőt, ami szuper praktikus alvázvizsgálathoz, vagy defektes kerék cseréjéhez is.

Akciós a Pennyben a krokodilemelő és az indítókábel via

A krokodilemelő szerkezet adatai:

terhelhetősége maximum 2 tonna

emelési magassága: 125-300 mm

bolti készlet minimum 2 db /üzlet

ára 9999 ft

Ha pedig további autós eszközökre is lecsapnátok: a Maxspeed indítókábel csak 3499 forint, és 3 méter hosszú, a DUNLOP akkumulátortöltő pedig 5499 forint, és ólom illetve zselés akkumulátorokhoz is használható.

Forrásunk volt.