Gasztro

2026.01.23.

Akciós a Pennyben a krokodilemelő – Ismerőseink már hajnalban sorban álltak érte

Nosalty profilképe Nosalty

Kecsegtető akciókkal várja a Penny az autósokat (is)! Csapjatok le a kedvező árú és igen praktikus krokodilemelőre, akkumulátortöltőre vagy indítókábelre!

Az autósok álma lehet a Penny akciós krokodilemelő szerkezete, mely segít, ha defektünk van, és meg kell emelnünk az autónkat. Ezen kívül további hasznos, autózással kapcsolatos eszközre bukkanhatunk náluk az indítókábeltől kezdve az akkumulátortöltőig. Az akciók 2026. január 22-28-ig várják a Penny vásárlóit!

A Pennyben 2026 01.22. csütörtöktől 01. 28-ig mindössze 9999 forintért vehetjük meg a krokodilemelőt, ami szuper praktikus alvázvizsgálathoz, vagy defektes kerék cseréjéhez is.

Akciós krokodilemelő és indítókábel a Penny akciós újságjában
Akciós a Pennyben a krokodilemelő és az indítókábel
via

A krokodilemelő szerkezet adatai:

  • terhelhetősége maximum 2 tonna
  • emelési magassága: 125-300 mm
  • bolti készlet minimum 2 db /üzlet
  • ára 9999 ft

Ha pedig további autós eszközökre is lecsapnátok: a Maxspeed indítókábel csak 3499 forint, és 3 méter hosszú, a DUNLOP akkumulátortöltő pedig 5499 forint, és ólom illetve zselés akkumulátorokhoz is használható.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

tortilla

Réteges tortillapizza

Én most paradicsomos tortillalapot használtam. Sokkal jobban mutat a tányéron a színes (paradicsomos, vagy spenótos) lap bármire használjuk is. A ragu elkészítésénél a fűszerezést ...

rántott hús

Elronthatatlan kijevi csirke

A kijevi csikre nem csak egy egyszerű rántott hús, hanem egy igazán elegáns, ünnepi fogás. Miután belevágunk rögtön kicsordogál beblőle az illatos fűszervaj, amitől maga a hús is ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

A Pörc Bisztró és Delikát hidegtálja
Gasztro

5 hibátlan hely a Balatonnál, ahol télen is tárt kapukkal...

A Balatonról elsőre mindenkinek a nyár jut eszébe, de szánjunk egy kis időt, és képzeljük el, hogy milyen lehet a ropogós, friss téli levegőn kirándulni, a kirándulás után pedig meginni valahol egy jó kávét, egy pohár finom bort, esetleg elfogyasztani egy kellemes vacsorát? Milyen jó lehet meghallgatni egy izgalmas beszélgetést kultúráról, gasztronómiáról, miközben kint esik a hó?

Kormos Lili

További cikkek

Vitaminok
Gasztro

3 vitamin, amit nem szabad reggelente bevenni

A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept