A kenyérszakértő elárulta, hogyan ismerhetjük fel a jó minőségű a kenyeret a szupermarketben

Előre csomagolt termékek, zsömlék, kenyerek és társaik, de mindegyik kínál jó ízt, emészthetőséget és tápanyagokat. Axel Schmitt kenyérsommelier elárulja, hogy mire kell figyelni a jó minőségű kenyér felismeréséhez.

A kenyérszakértő szerint az elkészítési idő a legfontosabb tényező a minőség esetében.

A hosszú erjesztési idővel, előerjesztéssel és gondos erjesztéssel készült kenyerek nemcsak aromájukban gazdagabbak, hanem könnyebben emészthetők is – mondta a szakértő Falstaffnak.

A gyorsan sült, iparilag előállított kenyerek laktatóak lehetnek, de ízükben és egészségügyi hatásukban sokkal kevésé tekinthetőek jónak, mint a hosszú erjesztéssel készült termékek. Schmitt különösen kritikusan viszonyul a nagyon hosszú eltarthatóságú előre csomagolt termékekhez.

A táplálkozási szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy a teljes kiőrlésű és a kovászos kenyerek lassan emészthetőek, így sokáig teltségérzetet biztosítanak, és rosttartalmuk miatt segítik az emésztést is.

Miről ismerszik meg a jó minőségű kenyér?

A kenyérnél fontos megfigyelni a héjat.

Az egyenetlen barnulás, az erős héj és a kissé deform külső árulkodik a kézműves sütésről.

Az „egyenkenyerek" (ha nincsenek is csomagolva) általában ipari termelésűek.

A frissen sült kenyér diós, karamellás vagy enyhén malátás aromát is áraszt: ez a minőség jele lehet.

Forrásunk volt.