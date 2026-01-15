Gasztro

A kenyérszakértő elárulta, hogyan ismerhetjük fel a jó minőségű a kenyeret a szupermarketben

A szupermarketek mindegyike ma már igen széles pékáru kínálattal várja a vásárlókat, azonban nem olyan egyszerű az egészségünknek nem ártó kenyeret választani. Most Axel Schmitt kenyérsommelier árulja el, miről ismerszik meg a minőségi, bolti kenyér.

A szupermarketek pékárurészlegénél zavaróan sok és sokféle termékkel találjuk szembe magunkat, nem csoda, hogy nehéz kiválasztani a jó minőségű termékeket. A kenyérszakértó azonban elárulta, miről ismerhetjük meg a jó minőségű kenyereket.

Szupermarket pékrészleg
Előre csomagolt termékek, zsömlék, kenyerek és társaik, de mindegyik kínál jó ízt, emészthetőséget és tápanyagokat. Axel Schmitt kenyérsommelier elárulja, hogy mire kell figyelni a jó minőségű kenyér felismeréséhez.

A kenyérszakértő szerint az elkészítési idő a legfontosabb tényező a minőség esetében.

A hosszú erjesztési idővel, előerjesztéssel és gondos erjesztéssel készült kenyerek nemcsak aromájukban gazdagabbak, hanem könnyebben emészthetők is – mondta a szakértő Falstaffnak.

A gyorsan sült, iparilag előállított kenyerek laktatóak lehetnek, de ízükben és egészségügyi hatásukban sokkal kevésé tekinthetőek jónak, mint a hosszú erjesztéssel készült termékek. Schmitt különösen kritikusan viszonyul a nagyon hosszú eltarthatóságú előre csomagolt termékekhez.

A táplálkozási szakértők azt is hangsúlyozzák, hogy a teljes kiőrlésű és a kovászos kenyerek lassan emészthetőek, így sokáig teltségérzetet biztosítanak, és rosttartalmuk miatt segítik az emésztést is.

Miről ismerszik meg a jó minőségű kenyér?

A kenyérnél fontos megfigyelni a héjat.

Az egyenetlen barnulás, az erős héj és a kissé deform külső árulkodik a kézműves sütésről.

Az „egyenkenyerek" (ha nincsenek is csomagolva) általában ipari termelésűek.

A frissen sült kenyér diós, karamellás vagy enyhén malátás aromát is áraszt: ez a minőség jele lehet.

