Vegán január – 23. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Egyszerűen elkészíthető puha, légies kuglóf, amit a ropogós napraforgómag tesz igazán különlegessé. Tökéletes egy csésze kávé vagy tea mellé, amikor jól esik egy kis házi ...
Könnyű foszlós fánk, amit a krémes puncs töltelék tesz igazán ellenállhatatlanná. Egy falat belőle, és máris farsangi hangulatban érezhetjük magunkat....sőt, szerintem még farsang ...
Este? Reggel? Napközben? Evés előtt vagy után? Te mikor veszed be a vitaminokat vagy étrendkiegészítőket? Van pár, amit biztos, hogy jobb, ha nem estére időzítesz - hacsak nem rendeli másképp az orvosod.Brecz Judit
Túrós, omlós reszelt süti, görög saláta és rántott padlizsán laktató, fűszeres-babos paradicsompürével - ezek az ételek a mai főszereplők.Nosalty
A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!
A sütőben sült krumpli neked sem sikerül úgy, mint a bő olajban készülő? Ha szeretnéd, hogy ropogósabb legyen, mint valaha, akkor mai Napi Tippünk segítő kezet nyújt.
Sokunk délutánra elfárad szellemileg és fizikailag is, ilyenkor pedig nem ritka, hogy megkívánjuk a cukros ételeket és italokat, eme vágyunkat pedig egy pár kocka csoki vagy egy tejes-cukros kávé képében ki is elégítjük. Ha ebből rendszert csinálunk, akkor viszont súlyosan veszélyeztethetjük (időskori) egészségünket.
Jó, hát tudom, hogy van már pár aranygaluska receptünk, de ilyen még nincs! :) Nem a tésztában van a pláne, gyanítom, a nagymamámat is Horváth Ilona tanította aranygaluskát készíteni, ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...