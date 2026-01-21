Vegán január – 22. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Egyszerűen elkészíthető puha, légies kuglóf, amit a ropogós napraforgómag tesz igazán különlegessé. Tökéletes egy csésze kávé vagy tea mellé, amikor jól esik egy kis házi ...
Könnyű foszlós fánk, amit a krémes puncs töltelék tesz igazán ellenállhatatlanná. Egy falat belőle, és máris farsangi hangulatban érezhetjük magunkat....sőt, szerintem még farsang ...
Maradunk a vegán vonalon továbbra is: krémlevessel, zöldségpesztós tésztával és kuglófformában készült püspökkenyérrel készülünk.Nosalty
A csontjaid egészsége szempontjából sem mindegy, hogy kávét vagy teát iszol, főleg, ha 65 év feletti nő vagy, állítja az ausztrál Flinders Egyetem tanulmánya. Vajon melyik a jobb választás?Brecz Judit
A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!
A rendszeres székrekedés komoly frusztrációt jelenthet a mindennapokban, azonban ezen természetes módon is segíthetünk, nem feltétlen kell drága hashajtókat venni, amik mellesleg hosszútávon ártanak is az egészségünknek. Új tanulmány szerint 3 olyan élelmiszer is van, aminek rendszeres fogyasztása segíthet visszatérni a normális mindennapokba.
A sütőben sült krumpli neked sem sikerül úgy, mint a bő olajban készülő? Ha szeretnéd, hogy ropogósabb legyen, mint valaha, akkor mai Napi Tippünk segítő kezet nyújt.
A mákos guba egy nagyon közkedvelt, egyszerű és olcsó desszert. Magában is finom, de ha kicsit szeretnénk feldobni, akkor készítsünk hozzá vaníliasodót is és gazdagon öntsük vele ...
Jó, hát tudom, hogy van már pár aranygaluska receptünk, de ilyen még nincs! :) Nem a tésztában van a pláne, gyanítom, a nagymamámat is Horváth Ilona tanította aranygaluskát készíteni, ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...