Vegán január – 21. tipp

Miért fordul elő olyan gyakran, hogy akkor is elfogy az utolsó falat, amikor a testünk már egyértelműen jelezné: elég volt? A válasz nem az éhségben keresendő, hanem mélyen gyökerező pszichológiai, kulturális és érzelmi mintákban. És vajon mit jelent az, ha valaki következetesen hagy egy kis maradékot a tányérján?