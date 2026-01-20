Vegán január – 21. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Egy budapesti ázsiai étteremben volt szerencsém először a fogáshoz, a receptet az ott érzett ízek alapján próbáltam újraalkotni - véleményem szerint inkább több sikerrel.
A megtöltött raviolikat le is fagyaszthatjuk mielőtt megfőznénk, fagyasztóban hosszú hetekig is eláll. Felhasználás előtt hagyjuk kiolvadni, majd így főzzük ki.
Jöjjenek a mai vega fogások, közöttük egy hatalmas adag tésztás borsóleves, egy jó kiadós, hagymás krumplifőzelék és egy zöldcitromtól fanyar, kókuszkrémtől édes pohárkrém is dukál!Macsuga Viktória
Miért fordul elő olyan gyakran, hogy akkor is elfogy az utolsó falat, amikor a testünk már egyértelműen jelezné: elég volt? A válasz nem az éhségben keresendő, hanem mélyen gyökerező pszichológiai, kulturális és érzelmi mintákban. És vajon mit jelent az, ha valaki következetesen hagy egy kis maradékot a tányérján?Nosalty
Valószínűleg te is sokszor találkoztál már ezzel a hatalmas citrusfélével, akár a szuper- és hipermarketekben, akár a piacon, mégsem hagyott túl mély benyomást. Mégis érdemes egy kis figyelmet szentelni neki, hiszen egészségre gyakorolt hatása (is) megérdemli.
Borbás Marcsi szalagos fánkjában citromhéj és rum is helyet kap, na de nézzük, hogyan készíti pontosan a farsang kedvencét az ismert műsorvezető.
Nemcsak az számít, milyen vitaminokat szedsz, hanem az is, hogyan párosítod őket. Orvosok szerint bizonyos tápanyagok együtt sokkal hatékonyabban hasznosulnak – mutatjuk azt a hat kombinációt, amely valóban többet ad a szervezetednek.
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...