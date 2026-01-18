Vegán január – 19. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A vegán „velős” pirítós a klasszikus kocsmai élményt hozza vissza hús nélkül: szaftos, umamis, enyhén fokhagymás. Ez a növényi változat bebizonyítja, hogy a „velős élmény” ...
A mákos guba egy nagyon közkedvelt, egyszerű és olcsó desszert. Magában is finom, de ha kicsit szeretnénk feldobni, akkor készítsünk hozzá vaníliasodót is és gazdagon öntsük vele ...
Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a ...
A golden milk vagy más néven kurkuma latte Indiából indult világhódító útjára, ma pedig már minden valamirevaló kávézóban és teaházban találkozhatunk ezzel a fűszeres és ...
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...
Anyukám is mindig krumplin sütötte a hurkát, nagyon finom lett így a végeredmény, és nem mellékesen így egyszerre a köret is le volt tudva. Hagymával még finomabb a krumpli, a kisülő ...