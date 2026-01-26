Életmód

7 nap 7 étel – Ikonikus magyaros ételek húsmentesen, a galuskás gombalevestől a fánkig

Pazar magyaros receptek várnak rátok a hétre, melyek mind-mind hús nélkül hozzák el a jóllakást: tejfölös gombaleves, csörögefánk, joghurtos lángos, de karfiolrakottas és finomfőzelék is kínálja magát, főzzetek velünk!

Nem minden klasszikus magyaros fogás húsos, akár hisszük, akár nem: gombaleves vagy gombapörkölt, krumplis vagy káposztás tészta, megannyi lángosvariáció, de rakott zöldségek és főzelékek is húsmentesen várják, hogy elkészítsük őket. Bizonyítjuk, hogy nem kell mindig sertés-, csirke-, pulyka- vagy marhahús ahhoz, hogy maradéktalanul jóllakjunk. A hétre tehát húsmentes magyaros klasszikusokat sorakoztattunk fel nektek, íme!

gombaleves vajgaluskával
krumplis tészta
finomfőzelék tükörtojással
joghurtos lángos
rakott karfiol
További ismert és szeretett magyaros édességek:

