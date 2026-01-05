Gasztro

7 nap, 7 étel – Nagyon kiadós (húsmentes) levesekkel lakunk jól a héten

A január a Nosaltyn évek óta a vegánság/húsmentesség jegyében telik: 31 nap, mely során próbálunk egyáltalán nem, vagy jóval ritkábban húst illetve állati eredetűt fogyasztani. Tartsatok velünk az első munkahéten!

A töltött káposzták, rántott halak, göngyölt húsok meg sült kacsák után érdemes pici pihenőt tartani. Lassan közhely, de tényleg meghálálja az emésztőrendszerünk, ha nem mindig terheljük állati fehérjével, nehéz, zsíros-cukros ételekkel. Tartsatok velünk a vegán illetve vega január során, együnk minimum ebben a 31 napban kevesebb húst és állati eredetűt! Az első januári munkahétre 7-flle kiadós levest hoztunk, íme!

Kattintsatok a képre, és nyílik is a tápláló, szezonális húsmentes levesek galériája!

vegán krumplileves
Vegán kelkáposztaleves
Egyszerű francia hagymaleves
Tradicionális minestrone
Vegalegény-fogó leves
Ha ennél egy kis édességet is:

