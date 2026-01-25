Súlymellényt az edzéshez? A szakértők most elmondják, hóbort-e vagy segítség

Az egészség- és fitnesztrendek gyorsan jönnek és mennek, és sok divathullám végül nem váltja be a hozzá fűzött reményeket. Most azonban egy régi eszköz került újra reflektorfénybe: a súlymellény.

A súlymellények valójában évszázadok óta léteznek, népszerűségük mégis az utóbbi években ugrott meg igazán. Ennek oka, hogy megváltozott az edzésről való gondolkodásunk. A mozgás ma már nem kizárólag az edzőteremről szól, hanem arról, hogyan lehet a hétköznapi tevékenységekből – sétából, lépcsőzésből, házimunkából – a lehető legtöbb egészségügyi előnyt kihozni.

Tényleg sokkal hatásosabb az edzés, ha súlymellényt viselünk

Ebbe a szemléletbe a súlymellény tökéletesen illeszkedik.

Ez ugyanis egyszerű módja annak, hogy ellenállást adjunk a megszokott mozgásformákhoz anélkül, hogy plusz időre, bonyolult eszközökre vagy teljes életmódváltásra lenne szükség.

És ez még nem minden! A témával foglalkozó kutatások – köztük a Kristen Marie Beavers által vezetett vizsgálatok a Wake Forest University-n – azt mutatják, hogy a súlymellény viselése segíthet az izom- és csontépítésben, valamint a testsúly csökkentésében és megtartásában. Ugyanakkor az is világos, hogy az eredmény nagyban attól függ, hogyan és milyen körülmények között használjuk az eszközt.

Mi történik a testben, amikor súlymellényt viselünk?

Az emberi szervezet rendkívül jól alkalmazkodik a terheléshez. A súlymellény extra mechanikai terhet ró a testre, így az izmoknak és a csontoknak nagyobb erőhatást kell elviselniük, mint megszokott körülmények között.

Erre többféle válasz születik a testünkben. Az agy hatékonyabban „toborozza” az izomrostokat, ami növeli az erőt és csökkentheti a sérülések kockázatát.

A fokozott terhelés javítja az izomerőt és a mozgékonyságot, ami kulcsfontosságú az elesések megelőzésében. Mivel a test nehezebb, a szívnek is keményebben kell dolgoznia, ami kedvezően hat a keringési rendszerre.

Különösen fontos a jó egyensúlyérzék és a testtudat, amelyek segítenek megvédeni az ízületeket, és csökkentik az esések és törések esélyét. Kutatások szerint a súlymellény ezeket a képességeket is javíthatja.

Mit mondanak a kutatások? Több területről – az öregedéskutatástól az elhízás és a mozgástudomány vizsgálatáig – származó eredmények alapján a súlymellény valódi előnyöket kínálhat.

Egy 2002-es tanulmányban idősebb felnőttek 12 héten át lépcsőztek súlymellényben, és jelentősen javult a lábaik izomereje és teljesítménye. A csontokra gyakorolt hatás is ígéretesnek tűnt: egy korábbi, 1993-as vizsgálat mérsékelt csontsűrűség-növekedést mutatott ki idősebb nőknél, míg egy 2003-as kutatásban a hosszabb távú séta és erősítő edzés súlymellénnyel kombinálva számottevő javulást eredményezett a csípőcsont sűrűségében.

Anyagcsere-szempontból is érdekes eredmények születtek. Egy 2025-ös vizsgálat szerint azok az idősebb felnőttek, akik diéta mellett napi több órán át súlymellényt viseltek, a következő évben kevesebb testsúlyt szedtek vissza, mint azok, akik nem használtak mellényt. A háttérben feltehetően kedvező anyagcsere-változások állnak.

Nem mindenre megoldás

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a súlymellény nem csodaszer. A már említett, Beavers által vezetett, INVEST in Bone Health nevű, randomizált klinikai vizsgálat arra kereste a választ, hogy a súlymellény meg tudja-e védeni a csontokat fogyás során idősebb, elhízott felnőttek esetében.

A tanulmányban 150, átlagosan 66 éves résztvevő vett részt, többségük nő. Egyéves fogyókúrás program során három csoportot alakítottak ki: az egyik csak diétázott, a másik diétázott és napi nyolc órán át állítható súlymellényt viselt, a harmadik pedig diéta mellett felügyelt erősítő edzéseken vett részt.

Egy év után minden csoportba tartozók veszítettek a testtömegükből: körülbelül tíz százalékot. Ugyanakkor mindhárom csoportnál mérhető csontsűrűség-csökkenést tapasztaltak a csípőnél. A súlymellény viselése – ahogy az ellenállásos edzés sem – nem akadályozta meg ezt a folyamatot. Ugyanakkor a súlymellényt és súlyzós edzést végző csoportoknál nőtt a csontképződés biológiai markereinek szintje, ami hosszabb távon kedvező hatásra utalhat.

De más, frissebb eredmények arra jutottak, hogy a súlymellény inkább a nők csontjaira van pozitív hatással, miközben az is számít, mennyit állunk viselés közben. Mindez azt mutatja, hogy nem mindenkire és nem minden helyzetben hat egyformán.

Hogyan érdemes elkezdeni?

Egy számunkra új, terheléses mozgásformánál alapelv a „keveset, lassan”-megközelítés. Érdemes orvossal egyeztetni, különösen akkor, ha valaki korábban keveset mozgott. A fejlődéshez fokozatosan kell növelni a terhelést: a kutatásokban például a résztvevők fogyásával arányosan emelték a mellény súlyát, hogy a csontokat és izmokat folyamatos, de nem túlzó terhelés érje.

A súlymellények sem egyformák. Nem szabad akadályozniuk a testtartást, a légzést vagy a természetes járást.

Intő jel lehet a görnyedt testhelyzet, a rövidített lépéshossz, illetve a derékfájdalom vagy a túlzott hátrahajlás.

A legfontosabb, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire. Ha fájdalom jelentkezik, érdemes levenni a mellényt, és szükség esetén szakember – orvos vagy gyógytornász – tanácsát kérni. A súlymellény ugyanis hasznos eszköz lehet, de kizárólag akkor, ha okosan és körültekintően használjuk.

Forrásunk volt.