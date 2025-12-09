Meglepő okból bérelte ki a saját placca előtti hirdetőoszlopot egy budai kávézó

Nem mindennap történik ehhez hasonló kedves kezdeményezés: egy Bartók Béla úti kávézó kibérelte a saját helye előtti hirdetőoszlopot, és üzenőfallá alakította karácsonyra.

A Nicaragua kávézó megelégelte a polarizáló politikai plakátokat, és kibérelte saját budai, Bartók Béla úti egysége előtt a hirdetőtáblát, hogy legalább karácsony táján elkerülje a gyűlölködést. Az ötlet bevált, az internet felkapta a kezdeményezést, és egyre több kedves üzenet jelent meg a kávézó előtt.

Ezt az oszlopot azért béreltük ki, hogy itt ne legyen politikai hirdetés. Így kívánunk nektek kellemes ünnepeket! – olvasható az üzenőfalon.

Azt külön kiemelték, hogy nem buzdítanak semmire, csupán arra, hogy az ünnep valóban kellemesen, széthúzás nélkül teljen, ezért mindenkit szeretettel várnak egy üzenetre, kávéra, brunchra vagy egy mosolyra.

A Nicaragua első, budai kávézóját 2024 tavaszán nyitotta meg a tulajdonos, László Márton. 2025 decemberében a pesti oldalon is felbukkantak, méghozzá a Vámház körúton, egy új egységgel - írja a Refresher.

Menjetek, hagyjatok náluk egy kedves üzenetet ti is!



Címlapfotó: Instagram