Itt a tavasz, és már a kerti teendőket sorolod magadban? A fűnyírás is kapjon helyet a listádon, mi pedig segítünk, hogyan időzítsd az idei első alkalmat!

Metszés, földlazítás és vetés, ezek mind a tavaszi kerti teendőkhöz tartoznak, amennyiben van kertünk, telkünk vagy bármilyen, erkélyen lakó növényünk. Na de mikorra ideális az első fűnyírást időzíteni? A szakértő megválaszolja.

Így időzítsd az idei első fűnyírást – Erre kell nagyon figyelni a szakértő szerint

Mikor nyírjunk először füvet?

Ezt a kérdést az Exbury Gardens főkertésze válaszolta meg:

A március és április közepe közti időszak ideális az első fűnyírásra

Meg kell várni, míg az utolsó fagyok elmúlnak, és a hőmérséklet tartósan legalább 7-10 fok. Ilyenkor már a gyepünk is a növekedés jeleit mutatja. Az első alkalommal ne nyírjunk többet a fű egyharmadánál.

Mi történik a túl korai fűnyírásnál?

Ha túl korán kezdünk neki a fűnyírásnak, akkor fennáll a veszélye, hogy belevágunk friss hajtásokba.

A fű alulról felfelé nő, így a friss hajtások alacsonyan, a talaj közelében fejlődnek. Ha ebben a szakaszban túl rövidre vágjuk, az károsíthatja az új hajtásokat, és stressznek teheti ki a gyepet – magyarázza.

Milyen gyakran kell füvet nyírni?

Általánosságban elmondható, hogy az első vágás után 2-3 hetente ajánlott füvet nyírni. Márciusban és áprilisban viszonylag magasra vágjuk még a füvet, mert így elkerülhetjük a leszáradást. Ahogy az időjárás melegszik, azzal párhuzamosan csökkenthetjük a fű magasságát is.

Forrásunk volt.