Így időzítsd az idei első fűnyírást – Erre kell nagyon figyelni a szakértő szerint

Metszés, földlazítás és vetés, ezek mind a tavaszi kerti teendőkhöz tartoznak, amennyiben van kertünk, telkünk vagy bármilyen, erkélyen lakó növényünk. Na de mikorra ideális az első fűnyírást időzíteni? A szakértő megválaszolja.
Mikor nyírjunk először füvet?
Ezt a kérdést az Exbury Gardens főkertésze válaszolta meg:
A március és április közepe közti időszak ideális az első fűnyírásra
Meg kell várni, míg az utolsó fagyok elmúlnak, és a hőmérséklet tartósan legalább 7-10 fok. Ilyenkor már a gyepünk is a növekedés jeleit mutatja. Az első alkalommal ne nyírjunk többet a fű egyharmadánál.
Mi történik a túl korai fűnyírásnál?
Ha túl korán kezdünk neki a fűnyírásnak, akkor fennáll a veszélye, hogy belevágunk friss hajtásokba.
A fű alulról felfelé nő, így a friss hajtások alacsonyan, a talaj közelében fejlődnek. Ha ebben a szakaszban túl rövidre vágjuk, az károsíthatja az új hajtásokat, és stressznek teheti ki a gyepet– magyarázza.
Milyen gyakran kell füvet nyírni?
Általánosságban elmondható, hogy az első vágás után 2-3 hetente ajánlott füvet nyírni. Márciusban és áprilisban viszonylag magasra vágjuk még a füvet, mert így elkerülhetjük a leszáradást. Ahogy az időjárás melegszik, azzal párhuzamosan csökkenthetjük a fű magasságát is.