Ezzel a mezei trükkel anélkül lesz melegebb a lakásban, hogy felvennéd a fűtést

A téli fűtési szezon megkerülhetetlen, fűteni viszont nagyon drága - főleg ilyen hidegekben. Éppen ezért természetesen minden tippet szívesen veszünk, hogy alacsonyabb legyen a rezsiszámlánk, így a következő okos tanácsot is.
A rosszul szigetelő ablak a legnagyobb mumus
Sarkalatos pont az ablakok szigetelése, záródása: a hőveszteség hatalmas lehet, ha régi, rosszul szigetelő ablakunk van - hiába dupla üvegű.
Télen az energiaveszteség akár 15 százaléka a rossz ablakok miatt keletkezik, melyek jóval gyorsabban kiengedik a meleget, mint a falak.
Mit tehetünk? Fogjuk fel a meleget hőszigetelő függönnyel!
Egy vastag, hőszigetelő függöny ugyanis benntartja a meleget háromrétegű felépítésének köszönhetően, és eltorlaszolja a hideget. Költséghatékony segítség lehet, ha nem akarunk még többet fűteni.
- a vastag függöny legyen hosszú, akár földig érő, de mindenképp érjen az ablakkereten túlra
- ahogy lemegy a nap, húzzuk be, hogy csökkenjen a hőveszteség
- NE TAKARJUK EL a radiátorokat! - ha a radiátor az ablak alatt van, ne földig érő függönyt válasszunk!
Huzatfogót és redőnyt is használjunk!
2. A vastag függöny mellett a redőnyök lehúzása is hozzájárul a meleg lakásban tartásához.
Mennyi az annyi?
"...egy ablakra vetítve a hőszigetelő függönyök ára kb. 16–40 ezer forint: ezekkel azonban a fűtési energiafelhasználás 10 százaléka is megtakarítható egy szezon alatt, különösen régebbi épületekben" - írja a 24.hu.
Ezekkel a tippekkel pénzt és energiát spórolunk meg, miközben a környezetet sem terheljük.