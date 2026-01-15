Ezzel a mezei trükkel anélkül lesz melegebb a lakásban, hogy felvennéd a fűtést

Nem is gondolnánk, mennyit jelenthet a komfortérzet, a hőérzet és a rezsiszámla szempontjából ez a tanács a fűtési szezonban.

A téli fűtési szezon megkerülhetetlen, fűteni viszont nagyon drága - főleg ilyen hidegekben. Éppen ezért természetesen minden tippet szívesen veszünk, hogy alacsonyabb legyen a rezsiszámlánk, így a következő okos tanácsot is.

2 fokkal melegebb lesz a lakásban, ha vastag hőszigetelő függönyt használsz

A rosszul szigetelő ablak a legnagyobb mumus

Sarkalatos pont az ablakok szigetelése, záródása: a hőveszteség hatalmas lehet, ha régi, rosszul szigetelő ablakunk van - hiába dupla üvegű.

Télen az energiaveszteség akár 15 százaléka a rossz ablakok miatt keletkezik, melyek jóval gyorsabban kiengedik a meleget, mint a falak.

Mit tehetünk? Fogjuk fel a meleget hőszigetelő függönnyel!

Egy vastag, hőszigetelő függöny ugyanis benntartja a meleget háromrétegű felépítésének köszönhetően, és eltorlaszolja a hideget. Költséghatékony segítség lehet, ha nem akarunk még többet fűteni.

a vastag függöny legyen hosszú, akár földig érő , de mindenképp érjen az ablakkereten túlra

, de mindenképp érjen az ablakkereten túlra ahogy lemegy a nap, húzzuk be, hogy csökkenjen a hőveszteség

NE TAKARJUK EL a radiátorokat! - ha a radiátor az ablak alatt van, ne földig érő függönyt válasszunk!

Huzatfogót és redőnyt is használjunk! 1. Szerezzünk be huzatfogó párnákat az ajtók, ablakok, küszöbök elé, sokat segítenek.

2. A vastag függöny mellett a redőnyök lehúzása is hozzájárul a meleg lakásban tartásához.

Mennyi az annyi?

"...egy ablakra vetítve a hőszigetelő függönyök ára kb. 16–40 ezer forint: ezekkel azonban a fűtési energiafelhasználás 10 százaléka is megtakarítható egy szezon alatt, különösen régebbi épületekben" - írja a 24.hu.

Ezekkel a tippekkel pénzt és energiát spórolunk meg, miközben a környezetet sem terheljük.

Forrásunk volt.