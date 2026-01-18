Gasztro

2026.01.18.

Bezár a rangos elismeréssel is büszkélkedő budapesti étterem

Nosalty profilképe Nosalty

Az étterem vezetősége két év után döntött a bezárás mellett.

Két év működés után bezár a budapesti Horánszky utcában található Fiktív étterem. A sajnálatos hírt a séf, Tatai Márton jelentette be - írja a diningguide.

A Fiktív étterem bárpultja a vezetőkkel
Bezár a Fiktív étterem
via

A gazdasági válság, az infláció és a pénzügyi nehézségek miatt az utóbbi években sorra zárnak be az éttermek, vendéglátóipari egységek. Ezúttal a Fiktív étterem döntött a bezárás mellett, hiába szerepeltek a Dining Guide 2025 Étteremkalauzában a 14. helyen.

...most eljött az a pont, amikor már nem a kreativitás dönt, hanem a körülmények. A gazdasági helyzet, a hazánkba érkező turisták összetételének változása mind olyan irányba tolták a működést, amit ebben a formában már nem tudunk fenntarthatóan követni. Ezért mély szomorúsággal, de március 1-én elköszönünk

- írják búcsúposztjukban.

A csapat célja, hogy lehetőség szerint együtt folytathassák majd a munkát, valamilyen más formában, máshol.

A Fiktív étterem 2026. március 1-ig még látogatható.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

mákos guba

Mákos guba egyszerűen

A mákos guba egy nagyon közkedvelt, egyszerű és olcsó desszert. Magában is finom, de ha kicsit szeretnénk feldobni, akkor készítsünk hozzá vaníliasodót is és gazdagon öntsük vele ...

ázsiai levesek

Gyors vegán pho leves

Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a ...

habcsóktorta

Vegán trópusi pavlova

Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept