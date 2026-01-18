Bezár a rangos elismeréssel is büszkélkedő budapesti étterem

Az étterem vezetősége két év után döntött a bezárás mellett.

Két év működés után bezár a budapesti Horánszky utcában található Fiktív étterem. A sajnálatos hírt a séf, Tatai Márton jelentette be - írja a diningguide.

A gazdasági válság, az infláció és a pénzügyi nehézségek miatt az utóbbi években sorra zárnak be az éttermek, vendéglátóipari egységek. Ezúttal a Fiktív étterem döntött a bezárás mellett, hiába szerepeltek a Dining Guide 2025 Étteremkalauzában a 14. helyen.

...most eljött az a pont, amikor már nem a kreativitás dönt, hanem a körülmények. A gazdasági helyzet, a hazánkba érkező turisták összetételének változása mind olyan irányba tolták a működést, amit ebben a formában már nem tudunk fenntarthatóan követni. Ezért mély szomorúsággal, de március 1-én elköszönünk - írják búcsúposztjukban.

A csapat célja, hogy lehetőség szerint együtt folytathassák majd a munkát, valamilyen más formában, máshol.

A Fiktív étterem 2026. március 1-ig még látogatható.

