A pulton álló edényszárítók kora lejárt – Az új trend rengeteg helyet szabadít fel a konyhapulton

Eltűnik a konyhapultról az edényszárító, és ezzel nemcsak hely szabadul fel, hanem a mosogatás utáni káosz is. Az új, fiókba rejtett megoldás letisztultabbá, rendezettebbé és meglepően praktikusabbá teszi a modern konyhákat.

Hosszú időn keresztül magától értetődő volt, hogy a mosogatás után az edények a konyhapulton, egy rácsos szárítón sorakoznak. Ez a megoldás olcsó, praktikus és mindig kéznél van, ugyanakkor egyre többen ismerik fel a hátrányait is: értékes munkafelületet foglal el, vizet csöpögtet, és vizuálisan is rendezetlenné teszi a teret. Nem véletlen, hogy az utóbbi időben egyre több otthonból száműzik ezt a megoldást, és helyette egy sokkal diszkrétebb, modernebb alternatíva kerül előtérbe.

Mostantól a fiókban szárítjuk az edényeket? Getty Images

Az új irányzat lényege, hogy az edények szárítása teljesen elkerül szem elől. A pulton álló szárító helyett egy speciálisan kialakított fiók vagy alsó szekrény veszi át a szerepét, amely belül rácsos tartóval, csepegtetőtálcával és vízelvezető megoldással van felszerelve.

Mosogatás után az edények egyszerűen ebbe a fiókba kerülnek, majd egy mozdulattal bezárható az egész rendszer – a konyhapult pedig azonnal felszabadul.

Ez a megoldás nem csupán esztétikai előrelépés. A letisztult, üres munkafelület rendezettebb, átláthatóbb érzetet kelt, kényelmesebb rajta dolgozni, és összességében nyugodtabb, harmonikusabb hangulatot ad a konyhának.

Amit nem látunk, az nem zavar

A fiókba rejtett edényszárítók egyik legnagyobb előnye éppen az, hogy minden eltűnik a szem elől. Nincsenek félig megszáradt poharak, vízcseppek vagy csöpögő evőeszközök a pulton. A fiók alján elhelyezett tálca összegyűjti a vizet, amelyet időnként egyszerűen ki lehet üríteni, sőt bizonyos rendszereknél az automatikus elvezetés is megoldott.

Sokkal praktikusabb és szebb megoldás Getty Images

Ez a fajta rejtett funkcionalitás tökéletesen illeszkedik a modern konyhák szemléletéhez:

kevesebb látható tárgy, több szabad felület, tiszta vonalak

emellett ergonomikus szempontból is előnyös, hiszen a kihúzható fiók minden eleme könnyen elérhető

nem kell magasra nyúlni vagy kényelmetlenül hajolgatni, ami különösen kisebb alapterületű konyhákban jelent nagy segítséget

Mikor és hogyan érdemes belevágni?

A fiókos edényszárító legtöbbször beépített megoldás, ezért ideális esetben már a konyha tervezésekor vagy egy felújítás során alakítják ki.

Ugyanakkor ma már léteznek olyan utólag beszerelhető rendszerek is, amelyek egy meglévő alsó vagy felső szekrénybe is beilleszthetők, így nem feltétlenül jár nagy átalakítással az átállás.

Akik egyelőre nem szeretnének komolyabb változtatásba kezdeni, azok számára ez a trend inkább inspirációként szolgál: megmutatja, hogy az edényszárításnak nem kell a pulton történnie, és a mosogatás utáni látvány nem kötelező velejárója a mindennapoknak.

