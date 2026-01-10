Vegán január – 11. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Az alma héja alatt van a legtöbb pektin, így jó sűrítő anyag és rostja "ajándék" a szervezetnek. Legfinomabb érett golden almából.
Nem akármilyen villásreggeli vagy ebéd következik most: a francia hagymalevest édes, sült bundás kenyér követi, melléjük pedig házi mimóza koktélt szürcsölünk.Nosalty
A rendkívüli fagy nemcsak kellemetlen, hanem életveszélyes is lehet. A következő napokban érkező extrém hideg különösen azokra jelent kockázatot, akik fűtetlen lakásban élnek vagy az utcán töltik az éjszakát.Németh Orsi
A feldolgozott élelmiszerektől nem véletlenül intenek óva a táplálkozási szakértők, hiszen ezek tele vannak színezékekkel, emulgeálószerekkel és mesterséges édesítőszerekkel. A legújabb kutatások szerint pedig óriási kárt tudnak tenni a bélrendszerünkben.
Ebben a marcona időjárásban különösen jólesik egy forró leves, ami testet-lelket melegít és gyógyít egyszerre. A tyúkhúsleves egy igazi bevált klasszikus, és nem kell betegnek lenni ahhoz, hogy feldobj a tűzhelyre egy nagy lábossal, ugyanis bármikor elkészítheted. Mai Napi Tippünkben pedig megmutatjuk, mitől lesz igazán aranyló színe!
Bár azt gondolnánk, hogy a fagyasztott élelmiszerek tápanyagtartalma meg sem közelíti a frissekét, ez koránt sincs így. Jöjjön hát a kardiológus ajánlása, amiben 4 olyan élelmiszert mutatunk be, ami fagyasztott állapotban is védi a szívünket.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...