Ritka villámrajt a magyar autópiacon – A Chery megérkezett, és nem lassít

Melyik autómárka robbant nagyot már az első évében Magyarországon?

Chery.



Melyik az a márka, ahol a család minden tagja megtalálja a számára leg-

megfelelőbb autót a városi rohanáshoz, a hétvégi kiruccanáshoz vagy a

hosszú nyaraláshoz?

Chery



És melyik márka szeretne a hazai vásárlók kedvence lenni 2026-ban, még

szélesebb kínálattal, fejlettebb technológiával és jó árakkal?

Chery

A Chery a világ egyik legnagyobb független autógyártója

Ritka villámrajt a magyar autópiacon

A magyar autópiac nem sűrűn lát olyat, hogy egy új márkáról már az első év

végén nem az a kérdés, hogy „vajon megmarad-e”, hanem az, hogy meddig

bírja ezt a tempót. A Chery 2025-ös érkezése nem volt halk bemutatkozás. Inkább egy határozott belépő. Egy globális szereplőé, amely pontosan tudta, mit akar – és mikor.

Ez nem egy egyszeri próbálkozás volt. Hanem egy hosszú távra tervezett jelenlét kezdete.

Nem feltörekvő – már megérkezett

Sokan hajlamosak minden új márkát automatikusan „feltörekvőként”

címkézni. A Chery esetében ez azonban félrevezető.

A márka a világ egyik legnagyobb független autógyártója, több millió eladott

járművel, több mint 80 országban. Amit most a magyar utakon látunk, az nem

kísérlet – hanem egy tudatosan felépített stratégia része.



A modellek mögött több ezer órányi európai fejlesztés, szigorú emissziós vizsgálatok és modern technológia áll. Nem olcsó trükkök. Nem gyors megoldások.

Hanem átgondolt válaszok a mai autózás elvárásaira. Ez a márka nem elefántcsonttoronyból üzen. A Chery valódi, hétköznapi embereknek kínál autókat: olyanoknak, akik jó áron szeretnének fejlett technológiát, kényelmes utasteret, modern hajtásláncokat, biztonságos megoldásokat és 7 év garanciát – kompromisszumok nélkül.

Itt a technológia nem a kiváltságosoké: A modern hibrid rendszerek, az intelligens vezetéstámogató megoldások és a kényelmi extrák nem „feláras álmok”, hanem a mindennapok részei. A Chery pontosan azt adja, amire a mai autóvásárlók vágynak: érthető, használható és megfizethető modernitást.

Amikor a bemutató közösségi élménnyé válik

Amikor a Grand Automotive East Kft. 2025 júliusában elindította a Chery

előértékesítését, a szakma még figyelt. Augusztus 26-án, a hivatalos márkabevezetőn – egy dunai hajó fedélzetén – már érezhető volt, hogy itt nem egy szokványos premier zajlik.

Cherry Tiggo 9

A szeptemberi Chery Családi Fesztivál pedig végleg egyértelművé tette:

ez nem egy klasszikus autóbemutató volt, hanem egy nyitott, barátságos,

közösségi esemény. Gyerekekkel, családokkal, kérdésekkel, kipróbálással, való-

di érdeklődéssel. Itt nem a vitrinben állt két autó, rögtön 30 autüval vonult fel

a márka – mindenki láthatta kívülről, belülről. Beültél, kitapogattad, kipróbáltad. Volt, aki befeküdt a csomagtartóba, más babakocsit tolt bele, érkeztek kutyával, gyerekkel, nagymamával. Pont úgy, ahogy a hétköznapokban.

Amit a márka üzen: a Chery megérkezett – és nem lassít.

Modelloffenzíva, nem óvatos tesztelés

A Chery nem egyetlen modellel próbálta ki a magyar piacot. Rögtön teljes

arzenállal érkezett. Szeptemberben bemutatkozott a Tiggo 7 és a Tiggo 8, belső égésű és plug-in hibrid hajtással. Októberben jött a Tiggo 4 hibrid hajtással, novemberben pedig a tekintélyt parancsoló Tiggo 9 PHEV. Ez a tempó világos üzenet volt: a Chery már az indulás pillanatában európai elvárásokra szabott kínálattal gondolkodott.

A számok sem hazudnak

Az eredmények gyorsan érkeztek. 2025 decemberére a Chery 2,85%-os piaci

részesedést ért el Magyarországon, ami 999 regisztrált járművet jelentett.

Ez a növekedési ütem messze meghaladta a piaci átlagot. A vásárlók gyorsan

felismerték, hogy itt az ár-érték arány nem csak ígéret. A prémium biztonsági

rendszerek nem extralistán szerepelnek, hanem az alapfelszereltség részei. És

igen, van 5 és 7 személyes verzió is, meg 7 év illetve 150.000 km gyártói garancia minden modellre. Kell ennél jobb ajánlat?

Országos jelenlét, valódi felelősségvállalás

A lendület nem csak az eladásoknál látszott. A Chery 14 márkakereskedéssel

indult, az év végére pedig már 20 helyszínen volt elérhető, teljes országos

lefedettséggel. És nem csak az utakon volt jelen.

A márka hat járművet ajánlott fel az Országos Mentőszolgálatnak, a Katasztrófavédelemnek és a Rendőrségnek. Ez már nem kampány. Ez hosszú távú gondolkodás.

Cherry Tiggo 8

2026: még több Chery, még több választás

A Chery első magyarországi éve egy dolgot biztosan megmutatott: tudatos

stratégiával, erős technológiai háttérrel és stabil importőri támogatással gyorsan lehet bizalmat építeni.

Ahogy beléptünk 2026-ba, a márka nem áll meg – hanem tovább bővíti a

kínálatát, és még szélesebb választékot kínál a magyar autósoknak, a

megszokott, kedvező áron. A jövő nem kopogtat. Már itt parkol.