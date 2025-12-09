Két diszkontnál is extra év végi kedvezményt kaphatnak a nyugdíjasok

Az év végi akciók és az élelmiszerutalványok most különösen kedvező helyzetet teremtenek a nyugdíjas vásárlóknak. Egyes üzletláncok extra kedvezményekkel igyekeznek megkönnyíteni a mindennapi bevásárlást.

A nyugdíjasoknak kézbesített élelmiszer-utalványok most még nagyobb értéket képviselnek több diszkontláncban: a Penny és a Lidl mellett más üzletek is extra kedvezményekkel várják az időseket, hogy náluk váltsák be a szelvényeket. Ennek köszönhetően a vásárlók pár száz forinttól akár több ezer forintig terjedő megtakarítást érhetnek el, így bizonyos termékekhez kedvezőbb áron juthatnak hozzá – számolt be róla az EconomX.

2 boltban extra kedvezményt kaphatnak a nyugdíjasok

Az áruházláncok az ünnepi időszakra tekintettel amúgy is akciókat hirdetnek, különösen a szezonális élelmiszerekre és termékekre. Ezeket a kedvezményeket a nyugdíjasok is igénybe vehetik, ráadásul az élelmiszer-utalvánnyal kombinálva még többet lehet spórolni. Érdemes sietni, mert az utalványokat már nem sokáig lehet beváltani az üzletekben, ahogy a 168.hu felhívta rá a figyelmet.

Kedvezményes gesztenye a téli hónapokra

A hideg téli időszakban a gesztenyeillat elmaradhatatlan, sokak számára ez adja meg igazán az ünnepi hangulatot. A Pénzcentrum szerint több áruházban is olcsóbban juthatnak hozzá a vásárlók, például a Penny és a Lidl kínálatában.

A gesztenye kilónkénti alapára 3990 forint, ezt 2790 forintra csökkentették, ráadásul a Penny a nyugdíjas utalvánnyal fizetőknél további 500 forint kedvezményt biztosít, így kilónként 2290 forintért vásárolható meg a csemege.

A Lidl a törzsvásárlóknak a Lidl Plus kártyán keresztül biztosít kedvezményeket, de a 168.hu szerint a nyugdíjasok élelmiszerutalványa több áruházban további extra árengedményeket jelenthet, így érdemes figyelni az aktuális akciókat.

Az év végi akciók idején mindenkinek érdemes kihasználni a kedvezményeket, és a kiküldött élelmiszerutalványokat is célszerű még az ünnepek előtt beváltani. Ezek nemcsak a nagyobb bevásárlásoknál hasznosak, hanem kisebb vásárlásoknál is jelentős megtakarítást hozhatnak. Fontos azonban figyelembe venni, hogy az utalványok készpénzre nem válthatók, ezért csak akkor éri meg felhasználni őket, ha a vásárolni kívánt termékek ára meghaladja az utalvány összegét.

