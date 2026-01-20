Lehet, hogy hozzánk is elér a Lidl újítása, ami sokunk életét megkönnyítené

Hamburgban és Düsseldorfban új koncepciót tesztel a Lidl, aminek lényege az, hogy a használaton kívüli parkolóhelyeiket az egyébként nem vásárlóknak rendelkezésre bocsátják. Lássuk a részleteket!
Jelenleg két lakóövezethez közeli üzletben tesztjelleggel bevezették már, hogy 10 parkolóhelyet elkerítettek, és ezeket egy online rendszeren keresztül előzetesen le lehet foglalni. Ezt azok tudják leginkább kihasználni, akik a környéken laknak, és este letennék az autójukat.
A foglalás egy éjszakára szól: 18 órától másnap reggel 8-ig, és összesen 3 euró a díja, ami körülbelül 1150 forint.
Ennek ára egy hónapon át már nagyobb összeg, de lehet kedvezményesen heti és havi csomagot is venni. A kezdeményezés mindkét félnek jó, hiszen a Lidl holtidőben is keres a parkolóhelyein, míg a hazaérkezőknek nem kell hely után kutatniuk este.
Az esténként és éjszaka kihasználatlanul álló parkolóhelyek értékes erőforrást jelentenek egy olyan nagyvárosban, mint Hamburg– mondta a város közlekedésért felelős szakpolitikusa.
A kezdeményezés egyelőre csak tesztjelleggel működik Németországban, de nincs kizárva, hogy hazánkba is elér a koncepció.