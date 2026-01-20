Lehet, hogy hozzánk is elér a Lidl újítása, ami sokunk életét megkönnyítené

Gasztro

Európában igen sok nagyváros problémája, hogy kevés parkolóhely van, és bár sokak fejében megfordul, hogy lerakják a kocsit egy szupermarket parkolójában, ezeket a helyeket a bolt a vásárlóinak tartja fenn. Németországban tesztjelleggel fizetőssé teszi a Lidl parkolóinak egy részét.

Hamburgban és Düsseldorfban új koncepciót tesztel a Lidl, aminek lényege az, hogy a használaton kívüli parkolóhelyeiket az egyébként nem vásárlóknak rendelkezésre bocsátják. Lássuk a részleteket!

Németországban már több Lidlnél is lehet parkolóhelyet bérelni

Jelenleg két lakóövezethez közeli üzletben tesztjelleggel bevezették már, hogy 10 parkolóhelyet elkerítettek, és ezeket egy online rendszeren keresztül előzetesen le lehet foglalni. Ezt azok tudják leginkább kihasználni, akik a környéken laknak, és este letennék az autójukat.

A foglalás egy éjszakára szól: 18 órától másnap reggel 8-ig, és összesen 3 euró a díja, ami körülbelül 1150 forint.

Ennek ára egy hónapon át már nagyobb összeg, de lehet kedvezményesen heti és havi csomagot is venni. A kezdeményezés mindkét félnek jó, hiszen a Lidl holtidőben is keres a parkolóhelyein, míg a hazaérkezőknek nem kell hely után kutatniuk este.

Az esténként és éjszaka kihasználatlanul álló parkolóhelyek értékes erőforrást jelentenek egy olyan nagyvárosban, mint Hamburg

– mondta a város közlekedésért felelős szakpolitikusa.

A kezdeményezés egyelőre csak tesztjelleggel működik Németországban, de nincs kizárva, hogy hazánkba is elér a koncepció.

