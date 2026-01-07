Vegán január – 8. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A curry az egyik legváltozatosabban elkészíthető egytálétel, amely nemcsak húsokkal működik, hanem mindenféle zöldségnek is remekül áll. Ezúttal két doboz konzervbabból varázsoltunk ...
Imádjuk ha egy desszert nem csak bűnös élvezet, de laktató és fehérjében is dús - éppen ezért szuper választás ez a tofualapú csokimousse. Villámgyorsan elkészül, krémes és ...
Mivel a pizza alaptésztája amúgy is vegán, továbbá, mivel bármivel megpakolhatjuk, amivel csak szeretnénk, a vegán pizza elkészítése szinte gyerekjáték. Műsajt és feldolgozott ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...