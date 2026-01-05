Vegán január – 6. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Nálunk az ősz eddigi slágerreceptje eddig ez a fűszeres sült sütőtök, amit a tahini és a dukkah fűszerkeverék varázsol egzotikussá. Kreáltunk mellé egy gyors édeskömény-salátát ...
A dukkah egy fantasztikus egyiptomi fűszerkeverék, aminek alapját a fantasztikus fűszerek mellett a pirított magvak adják. Nálunk most törökmogyoró, pisztácia és szezámmag adja ezt az ...
Nagyon finom ízekkel jövünk, továbbra is húsmentesen! Szuper borsóleves, izgalmas carbonara karfiolból és egy finom meleg ital vár ma rátok.Macsuga Viktória
Mi lenne, ha 2026-ban nem a testedet, hanem az agyadat küldenéd diétára? Arnold Schwarzenegger szerint a módszerével akár az életedet is meghosszabbíthatod.Nosalty
Decemberben egy Facebook posztban röppent fel a hír, hogy Magyarországra jöhet a Lidl riválisa, a Kaufland. Most kiderült, van-e valóságalapja a pletykának.
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
A január a Nosaltyn évek óta a vegánság/húsmentesség jegyében telik: 31 nap, mely során próbálunk egyáltalán nem, vagy jóval ritkábban húst illetve állati eredetűt fogyasztani. Tartsatok velünk az első munkahéten!
Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...