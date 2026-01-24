Vegán január – 25. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Én most paradicsomos tortillalapot használtam. Sokkal jobban mutat a tányéron a színes (paradicsomos, vagy spenótos) lap bármire használjuk is. A ragu elkészítésénél a fűszerezést ...
A kijevi csikre nem csak egy egyszerű rántott hús, hanem egy igazán elegáns, ünnepi fogás. Miután belevágunk rögtön kicsordogál beblőle az illatos fűszervaj, amitől maga a hús is ...
Egyszerűen elkészíthető puha, légies kuglóf, amit a ropogós napraforgómag tesz igazán különlegessé. Tökéletes egy csésze kávé vagy tea mellé, amikor jól esik egy kis házi ...
Még mindig tartjuk magunkat a húsmentes étkezéshez, és továbbra is tudunk újat mutatni: cukkini- és tökrakottas érkezik extra krémesen, amit nagyon ragacsos karamellás sütemény kísér, miközben a masala chai is igyekszik nyomukba érni.Balogh Lilla
Michelle Kristensen táplálkozási szakértő szerint egy bizonyos makrotápanyagból, a fehérjéből, a legtöbb ember nem fogyaszt elegendő mennyiséget, pedig alapvető fontosságú a szervezetünk számára.Nosalty
A rozsdamentes acél ugyan strapabírónak tűnik, de egy gyakori konyhai eszközzel könnyen tönkreteheted a felületét. Megmutatjuk, miért érdemes azonnal száműzni a papírtörlőt, és mivel helyettesítsd.
Friss kutatások szerint a legegészségesebb kenyérfajta a csíráztatott teljes kiőrlésű gabonából készülő kenyér. Úgy néz ki, még a magas vérnyomás csökkentésében is segíthet.
A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...