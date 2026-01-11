Vegán január – 12. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Az alma héja alatt van a legtöbb pektin, így jó sűrítő anyag és rostja "ajándék" a szervezetnek. Legfinomabb érett golden almából.
Jöhet egy klasszikus menüsor növényi alapanyagokra épülve? Csodás leves, kellel, a shakshuka vegán párja, és egy kölesből készült finom túrógombóc is vár rátok.Macsuga Viktória
