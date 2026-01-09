Vegán január – 10. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Az alma héja alatt van a legtöbb pektin, így jó sűrítő anyag és rostja "ajándék" a szervezetnek. Legfinomabb érett golden almából.
A hagyományos BMI mutató, bár széles körben elterjedt, és egyszerűen használható, nem mindig tükrözi pontosan a szervezetben felhalmozódott zsír eloszlását vagy az ebből eredő egészségügyi kockázatokat.
Ha ihlet híján állsz a konyhában, egyet se félj: érkezik a mai menüd csupa vegán étekkel! Laktató zöldséges levessel, francia lecsóval és mentes mákos gubával tömjük meg magunkat.
Bár azt gondolnánk, hogy a fagyasztott élelmiszerek tápanyagtartalma meg sem közelíti a frissekét, ez koránt sincs így. Jöjjön hát a kardiológus ajánlása, amiben 4 olyan élelmiszert mutatunk be, ami fagyasztott állapotban is védi a szívünket.
A feldolgozott élelmiszerektől nem véletlenül intenek óva a táplálkozási szakértők, hiszen ezek tele vannak színezékekkel, emulgeálószerekkel és mesterséges édesítőszerekkel. A legújabb kutatások szerint pedig óriási kárt tudnak tenni a bélrendszerünkben.
A drága és káros vegyszerek helyett próbáld ki ezt az olcsó házi praktikát, melynek hála, még vízvezeték-szerelőt sem kell hívnod, ha eldugult a lefolyó a fürdőben vagy a konyhában. Lássuk mai, környezetbarát Otthon Tippünket!
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...