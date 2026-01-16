Csepregi Éva 10 kilótól szabadult meg – Igazán egyszerű módszert választott

Csepregi Éva tudatos életmódváltással készült a nagy koncertre: az énekesnő egy év alatt tíz kilót fogyott, és azt is elárulta, mi volt az egyszerű, de következetesen betartott módszer, amely segített neki elérni és megtartani az új formáját.

Amikor a Neoton Família múlt hétvégén nagyszabású koncertet adott, Csepregi Éva nemcsak a színpadon tündökölt, hanem a megszokott külsőjéhez képest frissebb, energikusabb formában is megjelent. A 66 éves énekesnő egy éven át készült a Fináléra, és ennek részeként tudatos életmódváltást hajtott végre, amelynek eredményeként tíz kilótól szabadult meg.

Éva elmondta, hogy számára egy idő után kezdett zavaróvá válni, hogyan mutatnak rajta a ruhák, és azt is érezte, hogy kevésbé bírja energikusan a koncerteket. Ezért még tavaly, édesanyja születésnapján döntött: ideje változtatni. „Lassan kúsztak fel rám a kilók, és nem szívesen fogadtam el, hogy a tükörből már egy másik Éva néz rám” – fogalmazott. A tudatos életmódváltásnak köszönhetően sikerült elérnie a kitűzött célt, és a koncertre tíz kilóval könnyebb lett.

Amikor az áhított súlyt elértem, onnantól mindennap mérlegre álltam, hiszen azt meg is kellett tartanom, de fél éve stabilan ugyanannyit mutat a mérleg. Sőt most még egy kilóval kevesebbet is – tette hozzá az énekesnő, aki megjegyezte, hogy a fogyás fenntartásáért meg is tett mindent.

Éva elárulta fogyása „titkát” is: délután négy óra után már nem evett, és amikor mégis úgy adódott, hogy étkeznie kellett, akkor leginkább könnyű falatokat választott, például joghurtot. Emellett rendszeresen edzett, ami szintén hozzájárult ahhoz, hogy elérje és megtartsa az eredményt.

A felkészülés nemcsak az énekesnőre volt hatással, hanem a Neoton Família többi tagjára is: közösen döntöttek arról, hogy a koncertig kerülik a síelést, és különösen figyelnek egészségük védelmére és az immunrendszerük erősítésére. Éva még egy asztrológus barátjának tanácsát is kikérte, aki a csillagok állását vizsgálva nagyon jó koncertet és elég jó évet jósolt neki – nem csak számára, hanem fiának, Heatlie Dávidnak is, akinek jóléte számára mindig fontos.

