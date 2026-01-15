Gasztro

2026.01.15.

Ennyire olcsó talán még sose volt: most kell lecsapni az ALDI akciós meleglevegős fritőzére

Új év, új akciók, azonos kedvencek: a forró- és meleglevegős fritőzök korát éljük, és akinek még nincs otthon, most tényleg olcsón szerezheti be az ALDI-ban.

A különféle diszkontok és üzletláncok 2026 januárjában is szuper akciókkal csalogatják a vevőket: az ALDI-ban például 01.15. csütörtöktől, a készlet erejéig szerezhetjük be a meleglevegős fritőzt, mindössze 14.990 forintért.

Meleglevegős fritőz mindössze 14.990 forintért, az ALDI-ból
Ambiano meleglevegős fritőz 14.990 forintért

  • 8 előre beállított sütési program
  • 3,5 literes sütőkosár, mely akár mosogatógépben is elmosható
  • 3 év jótállás vásárlás után
  • 40 és 200 Celsius-fok között szabályozható hőmérséklet
  • különböző színekben kapható

Miért is szeretjük a forró- és meleglevegős fritőzöket?

  • egészségesebb megoldás, hiszen alig használ zsiradékot
  • kompakt kiszerelés
  • praktikusan tárolható, mosható, tisztítható
  • a húsoktól a köreteken át az egytálételekig, sőt desszertekig szinte minden elkészíthető benne

