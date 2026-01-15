Ennyire olcsó talán még sose volt: most kell lecsapni az ALDI akciós meleglevegős fritőzére

A különféle diszkontok és üzletláncok 2026 januárjában is szuper akciókkal csalogatják a vevőket: az ALDI-ban például 01.15. csütörtöktől, a készlet erejéig szerezhetjük be a meleglevegős fritőzt, mindössze 14.990 forintért.
Ambiano meleglevegős fritőz 14.990 forintért
- 8 előre beállított sütési program
- 3,5 literes sütőkosár, mely akár mosogatógépben is elmosható
- 3 év jótállás vásárlás után
- 40 és 200 Celsius-fok között szabályozható hőmérséklet
- különböző színekben kapható
Miért is szeretjük a forró- és meleglevegős fritőzöket?
- egészségesebb megoldás, hiszen alig használ zsiradékot
- kompakt kiszerelés
- praktikusan tárolható, mosható, tisztítható
- a húsoktól a köreteken át az egytálételekig, sőt desszertekig szinte minden elkészíthető benne