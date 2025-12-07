Család

2025.12.07.

17 gyönyörű és tartalmas könyv karácsonyra, ami segíthet az életmódváltásban 2026-ban

Szász Nóri profilképe Szász Nóri

A könyv univerzális ajándék, ami sosem megy ki a divatból. Azonban nem mindegy, milyen kötetet választasz. Hogy segítségedre legyünk, összegyűjtöttünk 17, az idei évben megjelent könyvet, amely nemcsak gyönyörű, de akár meg is változtathatja a megajándékozott életét.

A tudás az egyik legszebb ajándék, amivel karácsony alkalmából meglepheted szeretteidet. És miként ajándékozhatsz tudást? A legegyszerűbben könyv formájában! Az idei évben megjelent izgalmas gasztronómiai kiadványok mellett összeválogattunk 17 olyan könyvet, amely nemcsak szemet gyönyörködtetően szép, hanem tartalmas és hasznos, sőt, segíthet abban is, hogy szeretted változtathasson az életén 2026-ban. Garantáljuk, hogy ezek a könyvek nem fognak a polcon porosodni.

Kattints a képre, és nyílik a galéria!

17 fotó

Címlapkép és fotók: Nosalty / Rosanics Petra

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

begjlik
Család

Induljon a bejgli-szezon! – 9 hely, ha idén rendelnéd a...

Bejgli nélkül nincs karácsony, és bár tudom, hogy a sokféle bejgli vallás azon a közös alapon nyugszik, hogy a legjobb a házi, megértem azokat is, akik nem tudnak, vagy nem akarnak még sütéssel is bajlódni az ünnepek előtt/alatt. A rendelés viszont sokszor hazárdjáték, ezért most mutatunk kilenc helyet, akik szentestére az asztalokra varázsolják a tökéletes minőségű bejglit, és nektek rá sem kell néznetek a sodrófára.

Kormos Lili

További cikkek

szellőztetés tél
Advent

Ezért nem ajánlott télen 8 és 10 óra között szellőztetni...

Télen mindannyian szeretnénk friss levegőt a lakásba engedni anélkül, hogy közben a meleget is kiengednénk. Nem mindegy azonban, mikor nyitjuk ki az ablakot: a rosszul időzített szellőztetés többet árthat, mint használ. Mutatjuk, mikor érdemes télen ablakot tárni, hogy a levegő is felfrissüljön, és a fűtésszámla se szaladjon meg.

Még több cikk

Top Receptek

szaftos-brassoi-apropecsenye
brassói

Szaftos brassói aprópecsenye

A brassóiról rengeteg legenda kering - hogy a brassói gyorsvonaton készült először, mások szerint Brassóban találták ki. A helyzet az, hogy már a XIX. századi szakácskönyvekben is ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept