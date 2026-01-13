Így spórolhatsz soktízezret a vízdíjon évente

Évi 30–70 m³-nyi megtakarítás, azaz 20–30%-kal csökkentett vízfogyasztás lehet az eredménye, ha az alábbi módszereket figyelembevéve használjuk a vizet - írja a Sokszínűvidék.
A jelenlegi díjszabással számolva ez körülbelül 24–56 ezer forint pluszt jelenthet évente.
FONTOS:
Lássuk a tippeket, amiket érdemes követned a vízspórolás érdekében, kattints a képre a galériáért!
További tudnivalók:
- A régi csőhálózatok mikrorepedései nem feltétlen okoznak csőtörést, a vízveszteség viszont láthatatlanul, de folyamatosan jelen lesz.
- A kemény víz is gyorsítja a csövek elhasználódását.
- Nyáron a locsolás is rengeteg vizet "pazarol: gyűjtsük az esővizet!
- Ha látod, spórolsz: egy okosmérő vagy vízóra visszafogja a pazarlást.