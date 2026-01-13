Család

2026.01.13.

Így spórolhatsz soktízezret a vízdíjon évente

Nosalty profilképe Nosalty

Akár 20–30%-kal is csökkenhet egy négyfős magyar háztartás éves vízfogyasztása, ha odafigyelsz az alábbi tanácsokra.

Évi 30–70 m³-nyi megtakarítás, azaz 20–30%-kal csökkentett vízfogyasztás lehet az eredménye, ha az alábbi módszereket figyelembevéve használjuk a vizet - írja a Sokszínűvidék.

A jelenlegi díjszabással számolva ez körülbelül 24–56 ezer forint pluszt jelenthet évente.

FONTOS:

Első lépésként mindig a vízrendszer állapotát ellenőrizzük: egy csöpögő csap vagy egy szivárgó WC rengeteg pénzt elnyel!

Lássuk a tippeket, amiket érdemes követned a vízspórolás érdekében, kattints a képre a galériáért!

4 fotó

További tudnivalók:

  • A régi csőhálózatok mikrorepedései nem feltétlen okoznak csőtörést, a vízveszteség viszont láthatatlanul, de folyamatosan jelen lesz.
  • A kemény víz is gyorsítja a csövek elhasználódását.
  • Nyáron a locsolás is rengeteg vizet "pazarol: gyűjtsük az esővizet!
  • Ha látod, spórolsz: egy okosmérő vagy vízóra visszafogja a pazarlást.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

hagyomanyos-edes-fank
farsangi fánk

Hagyományos édes fánk

Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept