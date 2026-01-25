Kevés víz, mégis mutatós eredmény: ez a növény az idei év egyik legmenőbb szobanövénye

A borsóka (gyöngyfüzér) első pillantásra különleges hatást kelt. Apró, gömbölyű levelei hosszú indákon sorakoznak, mintha zöld borsószemekből álló füzér omlana alá a polcról vagy a függő kaspóból. Nem véletlen, hogy a lakberendezők és növényrajongók egyik kedvence lett: a borsóka egyszerre modern, játékos és elegáns.
Miért ilyen hálás növény a borsóka?
A borsóka pozsgás növény, vagyis leveleiben vizet raktároz. Ezek a kis „borsószemek” teszik lehetővé, hogy a gyöngyfüzér hosszabb ideig is kibírja öntözés nélkül. Ha néha kimarad a locsolás, a borsóka nem sértődik meg, sőt kifejezetten jobban viseli a szárazságot, mint a túl sok vizet.
Fényigény és elhelyezés
A borsóka / gyöngyfüzér világos, szórt fényben érzi magát a legjobban. Egy keleti vagy nyugati fekvésű ablak közelében szépen fejlődik. Függesztve mutat igazán jól, hiszen így az indák szabadon leomlanak, és a borsószerű levelek formája teljes pompájában érvényesül.
Ha túl kevés fényt kap, a borsóka hajtásai megnyúlnak, a „gyöngyök” ritkulnak, és a növény veszít a tömör megjelenéséből.
Öntözés: a borsókánál tényleg a kevesebb több
A borsóka gondozásának kulcsa az óvatos öntözés. Nyáron általában 10–14 naponta, télen ennél is ritkábban igényel vizet.
Tipp:
A ráncosodó levelek enyhe szomjúságot jeleznek, míg a puhává, áttetszővé váló borsók túlöntözésre utalnak.
Szaporítás és virágzás
A borsóka az egyik legkönnyebben szaporítható pozsgás. Egy egészséges hajtás levágása után pár héten belül gyökeret ereszt laza, enyhén nedves közegben. Kedvező körülmények között apró, fehér virágokat is hozhat, amelyek finom, enyhén fűszeres illatúak.