2026.01.25.

Kevés víz, mégis mutatós eredmény: ez a növény az idei év egyik legmenőbb szobanövénye

Németh Orsi

A borsóka – más néven gyöngyfüzér – látványos, trendi és meglepően igénytelen szobanövény. Ha olyan zöldet keresel, ami kevés gondozással is gyönyörű marad, ezt a növényt imádni fogod.

A borsóka (gyöngyfüzér) első pillantásra különleges hatást kelt. Apró, gömbölyű levelei hosszú indákon sorakoznak, mintha zöld borsószemekből álló füzér omlana alá a polcról vagy a függő kaspóból. Nem véletlen, hogy a lakberendezők és növényrajongók egyik kedvence lett: a borsóka egyszerre modern, játékos és elegáns.

Borsóka
Kevés víz, mégis mutatós eredmény: ez a növény az idei év egyik legmenőbb szobanövénye

Miért ilyen hálás növény a borsóka?

A borsóka pozsgás növény, vagyis leveleiben vizet raktároz. Ezek a kis „borsószemek” teszik lehetővé, hogy a gyöngyfüzér hosszabb ideig is kibírja öntözés nélkül. Ha néha kimarad a locsolás, a borsóka nem sértődik meg, sőt kifejezetten jobban viseli a szárazságot, mint a túl sok vizet.

Ezért ideális választás elfoglalt embereknek, kezdő növénytartóknak, vagy azoknak, akik gyakran utaznak.

Fényigény és elhelyezés

A borsóka / gyöngyfüzér világos, szórt fényben érzi magát a legjobban. Egy keleti vagy nyugati fekvésű ablak közelében szépen fejlődik. Függesztve mutat igazán jól, hiszen így az indák szabadon leomlanak, és a borsószerű levelek formája teljes pompájában érvényesül.

Ha túl kevés fényt kap, a borsóka hajtásai megnyúlnak, a „gyöngyök” ritkulnak, és a növény veszít a tömör megjelenéséből.

Borsóka
A borsóka világos, szórt fényben érzi magát a legjobban

Öntözés: a borsókánál tényleg a kevesebb több

A borsóka gondozásának kulcsa az óvatos öntözés. Nyáron általában 10–14 naponta, télen ennél is ritkábban igényel vizet.

Tipp:

Mindig várd meg, amíg a földje teljesen kiszárad.


A ráncosodó levelek enyhe szomjúságot jeleznek, míg a puhává, áttetszővé váló borsók túlöntözésre utalnak.

Szaporítás és virágzás

A borsóka az egyik legkönnyebben szaporítható pozsgás. Egy egészséges hajtás levágása után pár héten belül gyökeret ereszt laza, enyhén nedves közegben. Kedvező körülmények között apró, fehér virágokat is hozhat, amelyek finom, enyhén fűszeres illatúak.

Forrásunk volt.

Vitaminok
Gasztro

3 vitamin, amit nem szabad reggelente bevenni

A vitaminszedéssel kapcsolatban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy számít, mikor melyiket vesszük be, különösen bizonyos típusoknál. Lássuk, melyik az a három, amit nem szabadna reggelente beszedni!

