Utáljuk, pedig muszáj: ezt kell megtenned a fagyasztóddal, hogy ne fizess jóval több rezsit

Unalmas, fárasztó, macerás, időigényes - utálunk hűtőt, azaz fagyasztót leolvasztani, pedig ha másért nem, a pénztárcánkért tegyük meg!

Nagyon fontos, hogy a háztartásukban található fagyasztószekrényt, -ládát vagy kombinált hűtő-fagyasztót rendszeresen leolvasszuk, mert már egy 1 cm-es jégréteg is 10-15%-kal növelheti az áramfogyasztást - írja a Rizikométer oldala.

Tudtad? Felmérések szerint a szükség szerinti, de rendszeres leolvasztással évente akár

15-45% energia is megtakarítható. A szakértők átlagosan évi kétszeri leolvasztást ajánlanak.

De miért jegesedik a hűtőnk?

Sajnos az ajtónyitogatás miatt kintről meleg és nedves levegő áramlik be a hűtőbe, lecsapódik, majd megfagy, így a jegesedés elkerülhetetlen.

miatt kintről meleg és nedves levegő áramlik be a hűtőbe, lecsapódik, majd megfagy, így a jegesedés elkerülhetetlen. További gond lehet, ha régi a hűtőnk, és nem zár jól az ajtaja, vagy rossz a tömítése.

Azonnal lássunk neki a leolvasztásnak, ha a jégréteg vastagsága eléri az 1 centimétert!

A leolvasztás helyes folyamatáról a Rizikométer posztjában olvashatsz!

Forrásunk volt.