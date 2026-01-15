Ingyenes állami tűzifa jár a hideg miatt, aminek kiszállításában katonák is részt vesznek. A rendelet 2026. január 14-én 20 órakor lépett hatályba.

Az állam és az állami cégek tulajdonában álló tűzifát és egyéb faanyagokat a téli időjárás miatt az operatív törzs döntése alapján ingyen biztosítják. Lássuk a részleteket!

Ingyen tűzifa jár a hideg miatt: mutatjuk a részleteket

A rendkívüli időjárási körülmények fennállása alatt, illetve a rendkívüli hóhelyzetben – de legkésőbb 2026. március 15. napjáig a tüzelőt magánemberek, helyi, illetve nemzetiségi önkormányzatok kaphatják meg ingyenesen - áll a Magyar Közlönyben megjelent rendeletben.

A Magyar Honvédség csütörtöktől segít, hogy a szociális tűzifaprogram keretében biztosított tüzelő el is jusson a rászorulókhoz. Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében több mint 30 teherautó és 160 katona vesz részt a feladat végrehajtásában.

Az ellátóezred öt teherautója csütörtökön már Babarcra, Harkányba és Szentlőrincre viszi a tüzelőt.

Forrásunk volt.