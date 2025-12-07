Több gyerek is rosszul lett, miután kukacos csokimikulást kaptak az óvodákban és iskolákban.

Hajdúböszörményben pénteken több óvodában és iskolában is kiosztották a Mikulás-napi csokikat, ám az öröm nem tartott sokáig, miután több gyerek kukacos csokimikulást kapott. Többen rosszul is lettek az édesség elfogyasztása után.

Kukacos volt a csokimikulás: iskolás és óvodás gyerekek lettek rosszul

A szülők hasfájásról, hányingerről számoltak be, az intézmények pedig azonnal jelezték a problémát az étkeztetést végző cég felé.

A közétkeztető az összes, még ki nem osztott csokit visszahívta, és vizsgálatot indított, hogy hogyan kerülhettek lárvák az édességbe, elsősorban lisztbogár lárvákra gyanakodnak.

Az esetről az RTL készített riportot, amelyben videón is látható, milyen állapotban voltak a kukacos csokimikulások.

Forrásunk volt.