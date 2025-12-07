Család

2025.12.07.

Kukacos volt a csokimikulás: iskolás és óvodás gyerekek lettek rosszul

Nosalty profilképe Nosalty

Több gyerek is rosszul lett, miután kukacos csokimikulást kaptak az óvodákban és iskolákban.

Hajdúböszörményben pénteken több óvodában és iskolában is kiosztották a Mikulás-napi csokikat, ám az öröm nem tartott sokáig, miután több gyerek kukacos csokimikulást kapott. Többen rosszul is lettek az édesség elfogyasztása után.

csokimikulások
Kukacos volt a csokimikulás: iskolás és óvodás gyerekek lettek rosszul

A szülők hasfájásról, hányingerről számoltak be, az intézmények pedig azonnal jelezték a problémát az étkeztetést végző cég felé.

A közétkeztető az összes, még ki nem osztott csokit visszahívta, és vizsgálatot indított, hogy hogyan kerülhettek lárvák az édességbe, elsősorban lisztbogár lárvákra gyanakodnak.

Az esetről az RTL készített riportot, amelyben videón is látható, milyen állapotban voltak a kukacos csokimikulások.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

begjlik
Család

Induljon a bejgli-szezon! – 9 hely, ha idén rendelnéd a...

Bejgli nélkül nincs karácsony, és bár tudom, hogy a sokféle bejgli vallás azon a közös alapon nyugszik, hogy a legjobb a házi, megértem azokat is, akik nem tudnak, vagy nem akarnak még sütéssel is bajlódni az ünnepek előtt/alatt. A rendelés viszont sokszor hazárdjáték, ezért most mutatunk kilenc helyet, akik szentestére az asztalokra varázsolják a tökéletes minőségű bejglit, és nektek rá sem kell néznetek a sodrófára.

Kormos Lili

További cikkek

szellőztetés tél
Advent

Ezért nem ajánlott télen 8 és 10 óra között szellőztetni...

Télen mindannyian szeretnénk friss levegőt a lakásba engedni anélkül, hogy közben a meleget is kiengednénk. Nem mindegy azonban, mikor nyitjuk ki az ablakot: a rosszul időzített szellőztetés többet árthat, mint használ. Mutatjuk, mikor érdemes télen ablakot tárni, hogy a levegő is felfrissüljön, és a fűtésszámla se szaladjon meg.

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept