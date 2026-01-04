Vegán január – 5. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A frissen sült pogácsa illata mindig összegyűjti a családot. Puha belseje miatt pillanatok alatt elfogy, ezért lehet kevés is lesz egy adag belőle.... :-)) Bármilyen alkalomra jó ...
Szilveszteri összejövetelre készült ez a vidám, színes falatka, ami egy falatban hozza a sós ízek harmóniáját. Gyorsan elkészül, jól mutat az asztalon, és garantáltan mindenki ...
Decemberben egy Facebook posztban röppent fel a hír, hogy Magyarországra jöhet a Lidl riválisa, a Kaufland. Most kiderült, van-e valóságalapja a pletykának.
Egészséges, húsmentes, tápláló, laktató, és picit sem hagyományos fogások mára.
Nem minden elhízás ugyanabból az okból alakul ki. Egy nagyszabású genetikai kutatás szerint legalább 11 különböző biológiai típus létezik, amelyek eltérő kockázatokkal és kezelési lehetőségekkel járnak.
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
Amikor Turós Emil kopott szakácskönyvéből főztem, mindig rácsodálkoztam, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen ízletes ételek készülhettek. Ma már nem csodálkozom, és ha egy klasszikus ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.