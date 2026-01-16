Vegán január – 17. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
A mákos guba egy nagyon közkedvelt, egyszerű és olcsó desszert. Magában is finom, de ha kicsit szeretnénk feldobni, akkor készítsünk hozzá vaníliasodót is és gazdagon öntsük vele ...
Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a ...
Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus ...
Almaleves érkezik egy pazar húsmentes kelkáposztapesztós lasagnével, lezárásképp meg extra elegáns csokis eclair fánk csábít minket.Nosalty
Olaszországban előállított, üveges kiszerelésű paradicsomszószban idegen anyagot (üveget) azonosítottak, ezért a terméket visszahívták.Nosalty
Eltűnik a konyhapultról az edényszárító, és ezzel nemcsak hely szabadul fel, hanem a mosogatás utáni káosz is. Az új, fiókba rejtett megoldás letisztultabbá, rendezettebbé és meglepően praktikusabbá teszi a modern konyhákat.
Csepregi Éva tudatos életmódváltással készült a nagy koncertre: az énekesnő egy év alatt tíz kilót fogyott, és azt is elárulta, mi volt az egyszerű, de következetesen betartott módszer, amely segített neki elérni és megtartani az új formáját.
Vega és vegán fogásokkal lakatunk benneteket jól továbbra is. Rakott palacsinta spenótosan, csokimousse tofuból és matcha bubble tea boldogít.
Életem első fánkját még lánykoromban készítettem. Kemény lett és száraz. Ezután évek teltek el és eszembe sem jutott, hogy újra nekiálljak. A kisfiam nagy fánkrajongó. Mondjuk is a ...
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...