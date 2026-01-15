Gasztro

Vegán január – 16. tipp

Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!

ázsiai levesek

Gyors vegán pho leves

Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a ...

habcsóktorta

Vegán trópusi pavlova

Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus ...

bundázott zöldség

Padlizsán schnitzel

A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró ...

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

