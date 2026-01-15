Vegán január – 16. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Ha szereted az ázsiai leveseket, biztosan ismered a vietnámi pho levest. Ennek a különleges levesnek készítettük el a vegán változatát, amit nem kell órákig főzni, de mégis megkapja a ...
Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus ...
A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró ...
A ragacsos edények nem a rossz mosogatási szokások bizonyítékai, hanem a főzés természetes mellékhatásai. A jó hír az, hogy egy kis odafigyeléssel és megfelelő tisztítással az edények újra teljesen tiszták és kellemes tapintásúak lehetnek, anélkül, hogy drága vagy agresszív vegyszerekhez kellene nyúlni.Nosalty
Új év, új akciók, azonos kedvencek: a forró- és meleglevegős fritőzök korát éljük, és akinek még nincs otthon, most tényleg olcsón szerezheti be az ALDI-ban.Nosalty
Eltűnik a konyhapultról az edényszárító, és ezzel nemcsak hely szabadul fel, hanem a mosogatás utáni káosz is. Az új, fiókba rejtett megoldás letisztultabbá, rendezettebbé és meglepően praktikusabbá teszi a modern konyhákat.
Ha gyorsan szeretnél finomat és egészségest főzni, akkor használd sűrűn ezt az egyszerű, közismert növényi alapanyagot: sokoldalúan tudod felhasználni, ráadásul egészen olcsó, szóval érdemes betárazni belőle.
A cukorbetegség tünetei nem mindig egyformán jelentkeznek – sőt, nemcsak a betegség típusa, hanem a nemünk is befolyásolhatja, milyen jelek hívják fel rá a figyelmet. A diabétesz korai felismerése kulcsfontosságú, ehhez pedig érdemes tisztában lenni a nőknél és férfiaknál megjelenő különbségekkel is.
Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...
A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.