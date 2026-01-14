Vegán január – 15. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus ...
A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró ...
Ennek a villámgyors, ugyanakkor izgalmasan savanykás török csorbának különlegessége, hogy az alapját 1-1 kanál lencse, vöröslencse, rizs és bulgur alkotja. Erre a maradékokból ...
Gyors kis minifánkokig kövezzük ki az utatokat jobbnál jobb fogásokkal: lesz itt gombás krémleves, sok-sok zöldség sült formában, egyétek-vegyétek!Macsuga Viktória
A pizsama sokunk kedvenc ruhadarabja, nem ritkán felkelés-lefekvés előtt is órákat töltünk benne. Na de mennyire higiénikus ez? Higiéniai szakértők fejtették ki, milyen gyakran kellene mosnunk a pizsamánkat.Nosalty
Eltűnik a konyhapultról az edényszárító, és ezzel nemcsak hely szabadul fel, hanem a mosogatás utáni káosz is. Az új, fiókba rejtett megoldás letisztultabbá, rendezettebbé és meglepően praktikusabbá teszi a modern konyhákat.
A szupermarketekben kapható csirkékről az a hír járja, hogy sok esetben tele vannak nemkívánatos anyagokkal, többek között antibiotikummal és növekedésserkentő anyagokkal, amiknek egy része benne marad a bolti termékben. Mai Napi Tippünk segít abban, hogy ezeknek az anyagoknak a mértékét csökkentsük.
A cukorbetegség tünetei nem mindig egyformán jelentkeznek – sőt, nemcsak a betegség típusa, hanem a nemünk is befolyásolhatja, milyen jelek hívják fel rá a figyelmet. A diabétesz korai felismerése kulcsfontosságú, ehhez pedig érdemes tisztában lenni a nőknél és férfiaknál megjelenő különbségekkel is.
A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.
Pár évvel ezelőtt pécsi életünk során egy étteremben ettünk először ehhez hasonló burgonyaköretet. Nagyon ízlett, így megkérdeztük, hogyan készítik. Azóta rengetegszer csináltam ...
Kirántva minden jó, beleértve a brokkolit is, amihez mi most egy sajtmártást is készítettünk. Ha szeretitek a rántott zöldségeket próbáljátok ki!