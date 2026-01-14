Gasztro

2026.01.14.

Vegán január – 15. tipp

Hirdetés profilképe Hirdetés

Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!

Vegán tipp
Vegán január – 15. tipp

Ajánlott videó

Legújabb receptek

habcsóktorta

Vegán trópusi pavlova

Az egyik leglégiesebb, legelegánsabb desszert a pavlova, ez az ausztrál eredetű habcsóktorta. Ezúttal mi a klasszikus tojáshabot aquafábára cseréltük, a kész habcsókokat pedig egzotikus ...

bundázott zöldség

Vegán padlizsán schnitzel

A padlizsánkedvelőknek kötelező, mindenki másnak pedig erősen ajánlott ez a mennyeien szaftos és ropogós rántott padlizsán, ami krémes és laktató paradicsompürén piheni ki a forró ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

a-tokeletes-nokedli
galuska

A tökéletes nokedli

A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.

fokhagymas-roszti
tócsni

Fokhagymás röszti

Pár évvel ezelőtt pécsi életünk során egy étteremben ettünk először ehhez hasonló burgonyaköretet. Nagyon ízlett, így megkérdeztük, hogyan készítik. Azóta rengetegszer csináltam ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept