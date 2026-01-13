Vegán január – 14. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Az alma héja alatt van a legtöbb pektin, így jó sűrítő anyag és rostja "ajándék" a szervezetnek. Legfinomabb érett golden almából.
Sokan már reggel olyan ételt választanak, ami észrevétlenül felborítja a vércukorszintet – ennek pedig hamar éhség, fáradtság és koncentrációzavar lehet a következménye. Egy tudatosabb reggeli azonban az egész napra hatással van.Nosalty
Pompás menüsort pakoltunk össze, melybe a szezon kedvenc töklevese, egy tejmentes gombapörkölt és egy tepsinyi kakaós csiga került.Nosalty
A szupermarketekben kapható csirkékről az a hír járja, hogy sok esetben tele vannak nemkívánatos anyagokkal, többek között antibiotikummal és növekedésserkentő anyagokkal, amiknek egy része benne marad a bolti termékben. Mai Napi Tippünk segít abban, hogy ezeknek az anyagoknak a mértékét csökkentsük.
Apró, zümmögő rovarok lepik el a virágcserepeket? Vegyszermentes, otthoni praktikákkal végleg megszabadulhatsz tőlük, gyorsan és hatékonyan.
Újabb akcióval érkezünk a hétre, amiért érdemes ellátogatni a Lidl-be, hátha pont erre van szükséged.
Van, aki ecetesen szereti, mások több paprikával, van, aki teljesen kihagyja belőle, és sokan szeretik egy kis paprikával vagy paradicsommal feldobni. Nekünk ez a kedvenc verziónk a ...
A csörögefánk készítését is nagymamámtól tanultam. Annak idején egyszer komoly nézeteltérésünk támadt abból, hogy ő fánkot ígért nekem - én meg egy ötéves empirikus ...
A frankfurti virsliről elnevezett levest sokféleképpen készítik, nekünk ez az egyik kedvenc verziónk.