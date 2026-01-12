Vegán január – 13. tipp
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Készülj te is vegán tippekkel, ötletekkel januárban!
Az alma héja alatt van a legtöbb pektin, így jó sűrítő anyag és rostja "ajándék" a szervezetnek. Legfinomabb érett golden almából.
Tudtátok, hogy a régi háziasszonyok okos és olcsó módszerével több mint fél évig eltartható a tojás? Lássuk, miről van szó!Nosalty
Hús még mindig nem kerül tányérunkra, de ez nem jelenti azt, hogy ne élveznénk az étkezéseket.Nosalty
A villanyszámla sokszor nem a látványos luxus miatt magas, hanem a mindennap használt készülékek okán. Van egy konyhai gép, amely észrevétlenül akár egy kisebb hűtőpark energiaigényét is felveszi.
2026-ban a fogyókúra fogalma új értelmet nyer: a hangsúly átkerül a mérlegelésről, kalóriákról az izomtömeg megőrzésére és építésére. A szakértők szerint ez a szemlélet nemcsak látványosabb, hanem hosszú távon egészségesebb és fenntarthatóbb eredményeket is hoz.
A Jammertal Borbirtok Cassiopeia Merlot-ját választották a világ legjobbjának a Concours Mondail de Bruxelles szakértői.
A franciák „elveszett kenyérnek” nevezik a maguk bundás kenyerét, ami arra utal, hogy csodás módon lehet vele száraz kenyeret menteni. Létezik a miénkhez hasonló, serpenyőben sült ...
A magyarok kedvenc körete, az kétségtelenül a galuska vagy más néven nokedli. Liszt és tojás. Lényegében csak ezekre az összetevőkre van szükség, plusz a vízre és a sóra.
Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...