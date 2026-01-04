Gasztro

Nosalty-kvíz: Tudod mennyi fehérje van ezekben a vegán alapanyagokban?

A vegán, pontosabban a teljes értékű növényi alapú étrenddel kapcsolatban az egyik legnagyobb tévedés, hogy általa nem jut elegendő mennyiségű fehérjéhez az emberi szervezet. Pedig a gondosan összeállított étrend mellett növényekből is fedezni lehet a napi fehérjeszükségletet. Kvízünkből megtudhatod, mennyi fehérjét tartalmaznak a különböző vegán .

A vegán és teljes értékű növényi alapú étkezéssel kapcsolatban gyakran hozzák fel ellenvetésként, hogy miként tud az ember elegendő fehérjéhez jutni. Pedig a valóságban azt sem veszélyezteti a fehérjehiány, aki nem eszik húst és más állati eredetű élelmiszereket: rengeteg egészséges és tápláló növényi fehérjeforrás létezik. Kvízünkben ezekből gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

Vegán ételek egymás mellett egy asztalon
Növényi alapon is lehet változatosan étkezni

Mennyi fehérjére van szükségünk egyáltalán?

Általánosan 0,8 gramm/testsúlykilogramm az ajánlott napi fehérjebevitel mennyisége.

Az optimális működéshez ez 1,1-1,4 gramm fehérje lehet kilogrammonként, az erő- és állóképességi sportolók esetében pedig 1,2-1,7 gramm kilogrammonként.

Ha pedig izomnövekedés a cél, és szigorúbb az edzés, akkor ez a szám magasabb is lehet, de ez inkább profi sportolókra vonatkozik. Itt is, mint a táplálkozás terén legtöbbször, az egyéni igények és szükségletek szerint kell beállítani a mennyiséget.

Jóból is megárt a sok

Bár manapság bevett marketingfogás lett a különböző élelmiszereket magas fehérjetartalmúként hirdetni, ezzel növelve az eladásokat (bár a legtöbbször ezek az ételek nem is tartalmaznak kiemelkedően sok fehérjét 'sima' társaikhoz képest), és mindenki a fehérjebevitel megszállottja, akár még árthatunk is magunknak a túlzásba vitt fehérjefogyasztással.

Például könnyen székrekedést okozhat, ha túlságosan arra fókuszálunk, hogy mennyi fehérjét fogyasztunk, és elhanyagoljuk az olyan tápanyagokat, mint a rost.

Egy másik dolog, aminek érdemes tudatában lenni, ha hangsúlyt fektetünk a fehérjebevitelre, hogy a fehérjeturmixok és -porok is okozhatnak emésztőrendszeri problémákat. 

Emellett további mellékhatásokkal is számolni kell magasabb fehérjebevitel esetén

  • Fáradtság és agyi köd. A fehérje nem egy jó energiaforrás. Ha rendkívül fehérjedús diétát tartunk, energiaként ez cukorrá alakítható, de hosszú időbe telik a megemésztése. Tehát nem fogjuk ugyanazt az energiát kapni egy magas fehérjetartalmú diétából, mint egy mérsékelt fehérje plusz mérsékelt szénhidráttartalmú étrendből. Ebből adódóan előfordulhat fáradtság és agyi köd.
  • Súlygyarapodás. Tévhit, hogy a szénhidrátoktól hízunk el, a fehérjét pedig a kalóriákra való tekintet nélkül lehet fogyasztani. A szénhidrátok és a fehérje is négy kalóriát tartalmaz grammonként, vagyis az adagok mérete kulcsfontosságú. A magas fehérjetartalmú diéta mellett is föl lehet szedni plusz kilókat, ha az összes elfogyasztott kalória meghaladja a napi teljes energiafelhasználást.
  • Rossz lehelet. A megemelkedett fehérjefogyasztás általában a csökkent szénhidrátfogyasztással jár együtt (persze nem feltétlenül). Ha sokáig alacsony a szénhidrátbevitel, a szervezet a zsírtartalékokhoz nyúl energiáért, ami fogyás szempontjából előnyös lehet, de a ketózis kialakulása miatt a lehelet kellemetlenné válhat. Ez a termelődő ketonok számlájára írható.

Indítsd a kvízt, és tudd meg, mennyi fehérjét tartalmaznak a különböző növényi ételek!

