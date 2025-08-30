Most kiderült, biztonságos-e főzés utána forró vizet önteni a lefolyóba

Biztos számtalanszor eszedbe jutott már, jót vagy épp rosszat teszel a mosogatóddal, ha főzés után beleborítod a forró vizet. Itt a vízvezeték-szerelő válasza, talán meglep!

Ha forró vizet öntünk a mosogató lefolyóba, azzal károsítjuk a csöveket vagy a mosogatórendszerét? Örök kérdés, sok vita tárgya. Sokan így gondolják, de az igazság az, hogy valójában még jótékony hatása is lehet!

Forró víz? Nincs gond a csövekkel

Szinte minden konyhában forró víz kerül a mosogatóba, amikor tésztát vagy burgonyát főzünk, például egy fantasztikus rakott krumplit. Sokan elgondolkodunk azonban, hogy a hő károsíthatja-e a csöveket. Markus G. vízvezeték-szerelő azonban megnyugtató és gyors választ ad az égető kérdésre:

A forró vagy forrásban lévő víz lefolyóba öntése teljesen biztonságos.

Biztonságos-e főzés utána forró vizet önteni a lefolyóba?

Ennek oka a csövek ellenálló képessége: a konyhai csövek úgy vannak kialakítva, hogy akár 130 Celsius fokig is ellenálljanak, írja a myHOMEBOOK. A kb. 100 Celsius fokos főzővíz ezért nem jelent kockázatot. „Én nem öntenék hosszú ideig forró vizet a lefolyóba – de ki teszi ezt?” – teszi hozzá a szakértő.

Igazi csatornatisztító

A forró víz nem károsítja a csöveket, hanem éppen ellenkezőleg, segít megtisztítani őket. Ha zsír vagy ételmaradékok rakódnak le a csövekben, az bosszantó eltömődésekhez vezethet. Az intenzív hő azonban könnyebben fellazítja ezeket a lerakódásokat, amelyek így egyszerűen leöblíthetők. Így a forrásban lévő víz természetes csatornatisztítóként hat – vegyszerek és további költségek nélkül.

Extra tipp a szakértőtől

Ha fokozni szeretnénk a hatást, főzés után adjunk egy kis mosogatószert a forró vízhez, mielőtt beöntenénk a csatornába.

A mosogatószer segít a víznek könnyebben lefolyni – magyarázza Markus G.

A habos tisztítószer segít, hogy a forró vízzel együtt még a makacs lerakódásokat is feloldja. Ez a módszer nemcsak a konyhában, hanem a fürdőszobában is működik – például a mosdónál vagy a zuhanyzóban is hasznosíthatjuk.

Forrásunk volt.