Igen, a gombát meg lehet enni nyersen, de csak ezeket a fajtákat

Ehetünk-e gombát nyersen? A válasz igen, de csak akkor, ha odafigyelünk arra, milyen fajtát fogyasztunk. Vannak ugyanis olyan gombák, amelyek sütés vagy főzés nélkül is biztonsággal ehetők. Nézzük meg, melyek ezek!

Első pillantásra sokan rávágnák, hogy a gomba biztosan olyan élelmiszer, amelyet, ha nem kezelünk, nem főzünk vagy nem készítünk elő megfelelően, akár ártalmas is lehet. A valóság azonban az, hogy vannak bizonyos gombafajták, amelyeket nyersen is fogyaszthatunk, sőt, ezeknek a fajtáknak a köre jóval szélesebb, mint azt gondolnánk.

Szarvasgomba, csiperke, vargánya: ezeket a gombafajtákat eheted meg nyersen

Bizony, ha jobban utánanézünk, találunk néhány olyan gombafajtát, melyet nyersen is élvezhetünk – például carpaccióban vagy friss salátákban. Sőt: bizonyos gombák kifejezetten ízletesebbek így.

Miért? Mert a főzés során tápanyagaik jelentős részét elveszítik.

Gondoljunk csak a szarvasgombára: ez a föld alatti gombafaj általában nyersen, vékony forgácsokban kerül a tésztára vagy a húsra. És igen: a sokak által kedvelt vargánya is azok közé tartozik, amelyeket nem feltétlenül kell megfőznünk.

De nézzük meg őket sorjában!

Mielőtt hozzálátnánk...

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a gomba mindig különös odafigyelést igényel. Még az ehető fajták is gondos tisztítást és ellenőrzést kívánnak. Ha pedig nyersen szeretnénk fogyasztani, kiemelten fontos a fajtára és a minőségre figyelni.

Szintén nem árt tudni, hogy a nyers gomba kevésbé könnyen emészthető, mint a főtt, ezért érdemes mértékkel fogyasztanunk. Emellett fontos, hogy érett, de friss példányokat válasszunk.

A fagyasztott vagy szárított gombát viszont mindig alaposan meg kell főznünk.

Melyik fajták tehát a legalkalmasabbak nyers fogyasztásra?

Nos, ahogy már említettük, a legismertebb egyértelműen a szarvasgomba (főként a fehér, amely sokkal érzékenyebb a hőkezelésre, mint a fekete). Ugyanígy nyersen is finom a vargánya: egy kevés olajjal, sóval és borssal, vagy akár friss, ropogós saláták főszereplőjeként.

A vargányát különösen gyakran használjuk carpaccióhoz, mivel így érvényesül legjobban az illata és az íze.

A nyersen fogyasztható gombák sorába tartozik még:

a csiperke és a mezei csiperke,

az ökörnyelv-gomba, ami különösen gazdag C-vitaminban,

a kucsmagomba egyes fajtái

a királytinóru és a zöld galambgomba is, főként fiatal példányok formájában,

sőt, a császárgalóca (jóvalóca) is elveszíti lágy állagát főzéskor, így ezt is sokszor ajánlják nyersen.

Nagyon fontos azonban, hogy ezeket a gombákat mindig megbízható helyről szerezzük be, frissen, például a szupermarketből vagy a zöldségestől, ahol a szükséges ellenőrzések megtörténnek. A gondos tisztítás szintén elengedhetetlen, és mindig meg kell győződnünk róla, hogy a gombák tökéletes állapotban vannak.

Forrásunk volt.