Család

2025.11.22.

Igen, a gombát meg lehet enni nyersen, de csak ezeket a fajtákat

Szabó Anna profilképe Szabó Anna

Ehetünk-e gombát nyersen? A válasz igen, de csak akkor, ha odafigyelünk arra, milyen fajtát fogyasztunk. Vannak ugyanis olyan gombák, amelyek sütés vagy főzés nélkül is biztonsággal ehetők. Nézzük meg, melyek ezek!

Első pillantásra sokan rávágnák, hogy a gomba biztosan olyan élelmiszer, amelyet, ha nem kezelünk, nem főzünk vagy nem készítünk elő megfelelően, akár ártalmas is lehet. A valóság azonban az, hogy vannak bizonyos gombafajták, amelyeket nyersen is fogyaszthatunk, sőt, ezeknek a fajtáknak a köre jóval szélesebb, mint azt gondolnánk.

Vágódeszkán fehér gombák, amiket egy kéz fog
Szarvasgomba, csiperke, vargánya: ezeket a gombafajtákat eheted meg nyersen

Bizony, ha jobban utánanézünk, találunk néhány olyan gombafajtát, melyet nyersen is élvezhetünk – például carpaccióban vagy friss salátákban. Sőt: bizonyos gombák kifejezetten ízletesebbek így.

Miért? Mert a főzés során tápanyagaik jelentős részét elveszítik.

Gondoljunk csak a szarvasgombára: ez a föld alatti gombafaj általában nyersen, vékony forgácsokban kerül a tésztára vagy a húsra. És igen: a sokak által kedvelt vargánya is azok közé tartozik, amelyeket nem feltétlenül kell megfőznünk.

De nézzük meg őket sorjában!

Mielőtt hozzálátnánk...

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a gomba mindig különös odafigyelést igényel. Még az ehető fajták is gondos tisztítást és ellenőrzést kívánnak. Ha pedig nyersen szeretnénk fogyasztani, kiemelten fontos a fajtára és a minőségre figyelni.

Szintén nem árt tudni, hogy a nyers gomba kevésbé könnyen emészthető, mint a főtt, ezért érdemes mértékkel fogyasztanunk. Emellett fontos, hogy érett, de friss példányokat válasszunk.

A fagyasztott vagy szárított gombát viszont mindig alaposan meg kell főznünk.

Melyik fajták tehát a legalkalmasabbak nyers fogyasztásra?

Nos, ahogy már említettük, a legismertebb egyértelműen a szarvasgomba (főként a fehér, amely sokkal érzékenyebb a hőkezelésre, mint a fekete). Ugyanígy nyersen is finom a vargánya: egy kevés olajjal, sóval és borssal, vagy akár friss, ropogós saláták főszereplőjeként.

A vargányát különösen gyakran használjuk carpaccióhoz, mivel így érvényesül legjobban az illata és az íze.

A nyersen fogyasztható gombák sorába tartozik még:

  • a csiperke és a mezei csiperke,
  • az ökörnyelv-gomba, ami különösen gazdag C-vitaminban,
  • a kucsmagomba egyes fajtái
  • a királytinóru és a zöld galambgomba is, főként fiatal példányok formájában,
  • sőt, a császárgalóca (jóvalóca) is elveszíti lágy állagát főzéskor, így ezt is sokszor ajánlják nyersen.
Légyölő galóca
Gasztro

Nosalty-kvíz: Hány mérgező gombát ismersz fel a képekről?

Amíg tart a gombaszezon, és az erdőt járjuk, addig szinte biztosan lépten-nyomon mi is belebotlunk az erdő apró lakóiba. Igen ám, de érdemes körültekintően közeledni feléjük, ugyanis nem mindegyik híres jószándékáról. Most olyan gombákat kell felismernetek képekről, melyek hazánkban is megteremnek, azonban mérgező hatásuk miatt tilos a fogyasztásuk.

Balogh Lilla

Nagyon fontos azonban, hogy ezeket a gombákat mindig megbízható helyről szerezzük be, frissen, például a szupermarketből vagy a zöldségestől, ahol a szükséges ellenőrzések megtörténnek. A gondos tisztítás szintén elengedhetetlen, és mindig meg kell győződnünk róla, hogy a gombák tökéletes állapotban vannak.

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Hirdetés

Támogatott tartalom

Egy szelet torta, ami másképp esik jól
Gasztro

Egy szelet torta, ami másképp esik jól

Krémes, habos, csokoládés – egy torta mindig ünnep. Egy pillanat, amit mindannyian a boldogsággal és a biztonsággal kötünk össze. A 18. születésnapi torta viszont még annál is nagyobb jelentőséggel bír, hiszen a felnőtt élet küszöbét, a nagy tervek és lehetőségek kezdetét jelképezi.

Legújabb receptek

csirkepörkölt

Fenséges csirkepaprikás

A csirkepaprikás egyike azon ételeknek, amely szinte a legközelebb áll a szívünkhöz, hisz megannyi családi ebéd emléke köthető hozzá. Igaz, hogy a nagymama paprikása mindig a legjobb ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Még több cikk

Top Receptek

tradicionalis-gulyasleves
gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept