Ennyit fizetnek a szülők az iskolai menzáért – döbbenetes különbségek vannak

Az iskolakezdés nemcsak a tanszerek és az új ruhák miatt jelent komoly kiadást a családoknak: az iskolai étkezés havi díja is meglepően magas lehet.

Komoly felháborodást válthat ki, amikor egy család több mint 40 ezer forintos számlát kap egy kisiskolás havi étkezéséről. Elsőre valóban soknak tűnik az összeg, de az iskolai menza díja Magyarországon nem egységes: az árakat jellemzően helyben állapítják meg.

A fizetendő összeg több tényezőtől függ:

számít a napi térítési díj,

az adott hónap tanítási napjainak száma,

a gyermek csak ebédet vagy tízórait és uzsonnát is kap-e,

valamint az is, jogosult-e valamilyen kedvezményre.

Éppen ezért két egymáshoz közeli település között is meglepően nagy eltérés alakulhat ki.

Van, ahol 14 ezer, máshol 30-40 ezer forint is lehet az iskola menza ára

A jelenlegi díjak jól mutatják, mennyire eltérő összegekkel találkozhatnak a szülők. Terézvárosban például a napi háromszori általános iskolai étkezés díja 699 forint körül alakul, ami húsz tanítási nappal számolva nagyjából 14 ezer forintos havi költséget jelent.

A XIII. kerületben ugyanez meghaladhatja a napi ezer forintot, Dunakeszin pedig a napközis étkezés napi díja 1720 forint is lehet. Ez utóbbi húsz nappal számolva már 34 400 forintos havi számlát jelenthet.

A jelenlegi díjak jól mutatják, mennyire eltérő összegekkel találkozhatnak a szülők.

Más településeken szintén nagy a szórás: Pomázon körülbelül napi 860 forint, Szobon valamivel több mint ezer forint, Zalaegerszegen pedig több mint 1500 forint lehet a háromszori étkezés díja.

Mit érdemes ellenőrizni egy magas számlán?

Ha váratlanul magas összeg érkezik, érdemes először megnézni, pontosan hány napot számláztak ki, milyen napi díjjal számoltak, és megfelelően levonták-e a lemondott étkezéseket.

Az is előfordulhat, hogy közben változott a helyi tarifa, diétás étkezést számoltak el, vagy egy korábbi korrekció is megjelent az aktuális számlában. Emiatt önmagában a végösszegből nehéz megállapítani, hogy történt-e hiba.

Kedvezmény is járhat az iskolai étkezésre

Bizonyos családok jelentős kedvezményt kaphatnak. Ingyenes étkezés járhat például a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult tanulóknak, míg egyes nagycsaládosok, valamint tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek után 50 százalékos kedvezmény vehető igénybe.

Emellett az önkormányzatok saját támogatási rendszert is működtethetnek, ezért mindig érdemes utánanézni a helyi lehetőségeknek.

A magasabb ár nem feltétlenül jelent jobb ebédet

Az sem törvényszerű, hogy ahol drágább a menza, ott a gyerekek jobb minőségű ételt kapnak. A közétkeztetésre vonatkozó szabályok meghatározzák többek között az adagokat, az egyes alapanyagok gyakoriságát, valamint korlátozzák a túlzott só- és cukorhasználatot.

Az íz, a tálalás vagy éppen az, hogy elegendő idő jut-e az ebéd elfogyasztására, már sokkal nehezebben összehasonlítható.

Annyi azonban jól látszik: az iskolai menza ma már komoly tétel lehet a családi költségvetésben, és attól függően, melyik településen jár iskolába a gyermek, havonta akár több tízezer forinttal is eltérhet ugyanannak az étkezési csomagnak az ára.

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