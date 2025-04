A kormány az élelmiszerek után most a lakossági pipere- és háztartási termékekre is kiterjeszti az árrésstopot – erről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tájékoztatott a Facebook-oldalán. Példaként említette többek között a mosó- és mosogatószereket, tusfürdőket, pelenkákat, valamint más babaápolási termékeket is.

Még több termékre kiterjesztik az árrésstopot

A miniszter kiemelte, hogy az intézkedés nemcsak az élelmiszerüzleteket érinti majd: olyan bolthálózatokra is vonatkozik, mint a DM, a Rossmann és a Müller, ahol szintén kötelező lesz az árrés csökkentése.

A döntés hátteréről szólva Nagy Márton elmondta: ezek a termékcsoportok szintén komoly hatással vannak az infláció alakulására, és az utóbbi időszakban az árak emelkedésében is jelentős szerepet játszottak. Mint hozzátette, egyes esetekben 30 százalékot meghaladó árréseket is tapasztaltak.

Az árrésstop bővítésének gondolata először a múlt heti kormányinfón került szóba, ahol Nagy Márton jelezte, hogy májusban terjeszti a kormány elé a javaslatot.

Forrásunk volt.